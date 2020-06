Samsung Galaxy Watch 3 : caractéristiques et design dévoilés avant l’officialisation

Alors que la prochaine montre connectée de Samsung doit être présentée officiellement le mois prochain, le site Sam Mobile a eu accès à la liste des caractéristiques de la future Galaxy Watch 3.

C’est dans quelques semaines que Samsung devrait présenter officiellement sa prochaine montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 3. Celle-ci devrait précéder la présentation des Galaxy Note 20 et Note 20 Plus, mais aussi du Galaxy Fold 2, attendus en août. Ce mardi, un mois avant l’officialisation de la montre du constructeur coréen, le site coréen Sam Mobile a dévoilé de nombreuses informations à son sujet.

Dans un premier article, le site néerlandais a ainsi dévoilé les caractéristiques de la montre qui succédera à la Galaxy Watch Active 2. Sam Mobile affirme en effet avoir eu accès à la fiche des caractéristiques de la Galaxy Watch 3. Le site spécialisé affirme ainsi que la montre devrait être disponible en deux formats, 41 et 45 mm, avec deux déclinaisons pour chaque format, une en acier inoxydable et une en titane. Dans les deux cas, la montre devrait être dotée de 8 Go de stockage et de 1 Go de RAM, avec une compatibilité 4G, une puce GPS et une certification d’étanchéité IP68. On devrait également retrouver la lunette rotative physique, comme sur la première Galaxy Watch, ainsi qu’un lecteur de rythme cardiaque et un électrocardiogramme.

Un écran plus grand pour une montre plus petite

Du côté du format 41 mm, Sam Mobile affirme que la Galaxy Watch 3 sera équipée d’un écran de 1,2 pouce de diamètre avec un format de 41 x 42,5 x 11,3 mm et une batterie de 247 mAh. La version 45 mm devrait quant à elle profiter d’une dalle de 1,4 pouces pour un format de 45 x 46,2 x 11,1 mm et une batterie de 340 mAh. « Les écrans sont plus grand de 0,1 pouce que sur la première Galaxy Watch, malgré les plus petites dimensions de la Galaxy Watch 3, donc on peut supposer que la lunette rortative ne sera pas aussi large qu’auparavant », observe ainsi Sam Mobile.

Plus tard ce mardi, c’est un blog coréen qui a dévoilé davantage d’informations sur la Galaxy Watch 3. Le blog kbc20000 affirme en effet que la montre et les écouteurs Galaxy Buds Live devraient être présentés officiellement en amont des Galaxy Note 20, dès le mois prochain, et non pas en août comme attendu initialement. Une certification auprès de l’agence de régulation coréenne des télécommunications permet par ailleurs de découvrir le design de la montre avec ses deux formats.

Il faudra donc encore patienter quelques temps avant d’en savoir plus sur la future montre connectée de Samsung.