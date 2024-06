Samsung lance la Galaxy Watch FE : tout comme la Watch SE, il y a des compromis, mais rien de trop important

Après les Galaxy Watch et les Galaxy Watch Active, Samsung lance la Galaxy Watch FE, une montre connectée qui se veut plus accessible. Mais pour quel compromis ? On fait le point.

Samsung a annoncé le lancement d’une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch FE. À ne pas confondre avec l’Apple Watch SE. Ce modèle se veut plus abordable que les montres phares de la marque, à l’instar de ce qu’Apple propose avec sa Watch SE. Alors, que vaut cette nouvelle montre et quels compromis sont faits pour bénéficier d’un prix plus attractif ?

Galaxy Watch FE : les caractéristiques techniques

La Galaxy Watch FE est disponible en une seule taille de 40 mm, avec un écran OLED légèrement plus petit de 1,2 pouce. Elle est équipée de la puce Exynos W920 de dernière génération, avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage.

La plupart des capteurs sont similaires à ceux des modèles haut de gamme, à l’exception du capteur de température introduit l’année dernière. La batterie est également plus petite, avec une capacité de 247 mAh.

Il est important de noter que Samsung a augmenté le prix de départ de ses montres connectées de 50 dollars pour suivre l’inflation. Ainsi, la Galaxy Watch FE coûte 199 dollars, et 249 dollars pour la version 4G LTE, ce qui correspond davantage aux prix précédents des montres Samsung. Nous n’avons d’ailleurs pas les prix en euros.

Galaxy Watch FE : peu de compromis sur les fonctionnalités

Malgré un prix plus abordable, la Galaxy Watch FE ne fait que peu de compromis sur les fonctionnalités. Elle possède le même verre saphir, le même indice IP68 et une résistance à l’eau de 5 ATM que les modèles haut de gamme. Elle dispose également du même mécanisme de sangle en un clic, du NFC et du même GPS intégré. En termes de connectivité, vous bénéficiez du LTE, du Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi.

La Galaxy Watch FE est dotée de One UI Watch 5 et de Wear OS 4, ce qui vous permet de profiter d’une interface utilisateur intuitive et de nombreuses applications.

Elle offre également des fonctionnalités de santé avancées, telles que des notifications de fréquence cardiaque anormalement élevée/basse, des électrocardiogrammes, des analyses de la composition corporelle et des zones de fréquence cardiaque personnalisées.

Galaxy Watch FE : une alternative intéressante aux modèles haut de gamme

Avec la Galaxy Watch FE, Samsung propose une montre connectée abordable et performante, qui fait peu de compromis sur les fonctionnalités. Bien que certains utilisateurs puissent regretter l’absence du capteur de température et d’une batterie plus importante, cette montre reste une alternative intéressante aux modèles haut de gamme, tels que la Galaxy Watch 5.

L’annonce de la Galaxy Watch FE aujourd’hui est une petite surprise, car Samsung dévoile généralement ses wearables lors de son événement Unpacked, qui devrait avoir lieu le mois prochain à Paris, juste avant les JO (pour découvrir les nouveaux pliants).

Quoi qu’il en soit, la Galaxy Watch FE est dès à présent disponible à la vente, et il sera intéressant de voir comment elle se positionnera sur le marché des montres connectées.