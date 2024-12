Galaxy Watch : la mise à jour des montres Samsung peut poser un problème gênant

En passant ses Galaxy Watch vers One UI 6 Watch, Samsung impose désormais un nouveau format pour les cadrans. De quoi empêcher de fonctionner vos cadrans préexistants.

La Samsung Galaxy Watch 6 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Depuis quelques jours, Samsung a entamé le déploiement de son interface One UI 6 Watch vers l’ensemble de ses montres connectées sous Wear OS. Ce sont donc non seulement les dernières Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra qui peuvent désormais profiter de cette nouvelle interface, mais aussi les Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 6.

Seulement, comme le rapporte le site 9to5Google, cette mise à jour n’est pas sans poser de problème pour les possesseurs de montres Samsung.

En effet, plusieurs d’entre eux ont pu découvrir que le cadran virtuel de leur montre connectée ne fonctionnait plus depuis la mise à jour. Un problème qui touche tout particulièrement les utilisateurs ayant acheté des cadrans tiers sur le Google Play Store ou installé une application de gestion de cadrans comme Facer.

Un nouveau format de cadran imposé avec Wear OS 5

Il faut dire que la nouvelle interface One UI 6 Watch est basée sur Wear OS 5, la dernière mouture en date du système d’exploitation pour montres connectées de Google. Or, Wear OS 5 inaugure un tout nouveau format pour les cadrans virtuels, baptisé « Watch Face Format » et basé sur des fichiers XML. Ce format a l’avantage d’être bien plus léger et moins énergivore que les précédentes applications de cadran. En revanche, cela signifie que les anciens cadrans, conçus avec AndroidX ou Wearable Support Library, ne fonctionnent plus sur les montres basées sur Wear OS 5.

Pour profiter de vos cadrans favoris sur une montre Samsung mise à jour vers One UI 6 Watch, il faudra croiser les doigts pour que les développeurs les portent vers le nouveau Watch Face Format. Or, pour les cadrans proposés par Facer par exemple, cela pourrait prendre plusieurs mois et rien n’indique que tous les cadrans seront mis à jour à l’avenir.