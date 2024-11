Galaxy Watch : la nouvelle mise à jour arrive sur d’autres montres Samsung

Après les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, la mise à jour des montres Samsung vers Wear OS 5 s’étend à davantage de modèles, comme l’a indiqué le constructeur.

La Samsung Galaxy Watch 5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Il aura fallu patienter de nombreux mois avant de profiter de la mise à jour des montres Samsung vers One UI 6 Watch. Cependant, l’attente arrive finalement à son terme.

Comme l’a indiqué Samsung dans un billet de blog publié ce mardi, le constructeur coréen a commencé à déployer sa mise à jour non seulement vers les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, mais également pour les modèles plus anciens.

Après plusieurs mois de phase bêta — et près de huit mois sans aucune mise à jour — Samsung a annoncé que les Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 6 Classic, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic et Galaxy Watch FE profiteraient « bientôt » de One UI 6 Watch.

De nouvelles fonctionnalités proposées sur les anciennes montres Samsung

Pour rappel, il s’agit de l’interface logicielle avec laquelle sont sorties nativement les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra lancées en juillet dernier. Cette mise à jour, basée sur Wear OS 5, permet de profiter de plusieurs nouveautés. C’est le cas notamment du nouveau score d’énergie Samsung, calculé chaque jour, mais aussi des données avancées de sommeil ou de la détection d’apnée du sommeil.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic pour illustration // Source : Frandroid

En outre, la mise à jour va permettre de profiter de nouvelles fonctionnalités au niveau des cadrans. Pour les utilisateurs de smartphones Samsung, il sera aussi possible de profiter de réponses suggérées aux notifications ou du geste de double pincement pour répondre à un appel, à la manière de ce que proposent les dernières Apple Watch.

Samsung précise que la mise à jour vers Wear OS 5 sera disponible d’abord pour les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic. Les autres montres se verront peu à peu mises à jour, « séquentiellement », dans les prochains mois.