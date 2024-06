Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : on sait tout des caractéristiques des prochaines montres Samsung

Le site Android Headlines a obtenu les caractéristiques des deux prochaines montres connectées de Samsung, la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra.

Depuis quelques jours, c’est la bĂ©rĂ©zina chez Samsung. Le constructeur corĂ©en semble avoir beaucoup de mal Ă colmater les fuites, d’autant plus que certains de ses sites, au Kazakhstan ou en Belgique, mentionnent et montrent dĂ©jĂ des produits qui ne seront officiellement prĂ©sentĂ©s que le mois prochain.

DĂ©sormais, c’est le site Android Headlines qui affirme avoir mis la main sur l’ensemble des caractĂ©ristiques des deux prochaines montres de Samsung, la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra. Pour rappel, la Galaxy Watch FE, positionnĂ©e dans l’entrĂ©e de gamme, a dĂ©jĂ fait l’objet de fuites concernant ses caractĂ©ristiques, très proches de celles de la Galaxy Watch 4.

Une Galaxy Watch 7 aux allures de Galaxy Watch 6 surboostée

D’après les informations obtenues par Android Headlines — et qui semblent provenir d’un comparateur de caractĂ©ristiques proposĂ© sur l’un des sites de Samsung — la Galaxy Watch 7 devrait ĂŞtre dĂ©clinĂ©e en deux formats, de 40 ou 44 mm. La montre connectĂ©e serait conçue avec un boĂ®tier en aluminium et du cristal de saphir pour la protection de l’Ă©cran, serait certifiĂ©e IP68 et 5ATM pour l’Ă©tanchĂ©itĂ© et embarquerait une batterie de 425 mAh ou 300 mAh selon le format. Pour le processeur, il faudrait compter sur une nouvelle puce 5 cĹ“urs gravĂ©e en 3 nm, adossĂ©e Ă 32 Go de stockage. L’Ă©cran profiterait quant Ă lui d’une luminositĂ© maximale de 2000 cd/m², comme l’Apple Watch Series 9, pour une meilleure lisibilitĂ© en extĂ©rieur. Enfin, la montre profiterait du GPS double frĂ©quence, de deux boutons et d’une connectivitĂ© Bluetooth ou Bluetooth+4G en fonction du modèle.

Dans l’ensemble, ces caractĂ©ristiques suggèrent une Galaxy Watch 7 dans la droite lignĂ©e de la Galaxy Watch 6, mais avec un Ă©cran plus lumineux, mieux protĂ©gĂ© et un processeur plus efficace sur le plan Ă©nergĂ©tique.

Une Galaxy Watch Ultra plus premium encore

Pour la Galaxy Watch Ultra, Samsung mettrait cependant les petits plats dans les grands. ProposĂ©e uniquement en version 47 mm et avec 4G, la montre aurait droit Ă un boĂ®tier en titane, une protection en verre saphir et une batterie de 590 mAh. Elle embarquerait la mĂŞme puce et le mĂŞme stockage que la Galaxy Watch 7, mais son Ă©cran pourrait quant Ă lui monter jusqu’Ă 3000 cd/m², comme l’Apple Watch Ultra 2. Enfin, comme les rendus publiĂ©s par OnLeaks le prĂ©sageaient, la montre aurait droit Ă une troisième touche, baptisĂ©e « quick button ».

Pour l’heure, on ignore encore Ă quel prix ces deux montres connectĂ©es seront proposĂ©es par Samsung. On devrait en savoir plus sur la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch Ultra lors de leur prĂ©sentation officielle, attendue le 10 juillet. D’ici lĂ , vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur les Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch FE.