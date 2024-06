Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : leurs designs officiels révélés, la boulette de Samsung

Samsung Kazakhstan a publié une image des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, dévoilant leur design un mois avant leur présentation officielle.

À un mois de la présentation officielle de ses Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, Samsung dévoile par inadvertance leur design respectif.

La fuite est exotique puisqu’elle provient du site kazakh de Samsung. Une image marketing accidentellement publiée y a rapidement été repérée par des internautes qui se sont empressés de la poster sur Reddit.

Un Z Fold 6 proche du S24 Ultra

Bien que l’on ne voit pas les smartphones sous toutes leurs coutures, on a une belle idée du rendue. Le Galaxy Z Fold 6 a des bords plats comme le S24 Ultra et des angles moins arrondis que son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 5. On relève aussi un nouveau design du haut-parleur qui passe d’un espace troué à une bande creuse continue.

De plus, l’écran semble être entouré d’un cadre légèrement surélevé par rapport à la dalle. Côté module photo, rien à signaler, il est identique à celui de l’an dernier avec ses trois capteurs alignés verticalement sur une pilule légèrement protubérante.

Le Galaxy Z Fold 6 conserverait une diagonale de 7,6 pouces pour son écran intérieur. Elle serait plus large sur l’écran secondaire qui passerait à 6,3 pouces, contre 6,2 pouces sur le précédent. Et les mensurations de ce Z Fold 6 évolueraient à la baisse. Le leaker Ice Universe évoque ainsi une épaisseur de 5,6 mm (smartphone ouvert) et de 12,1 mm (smartphone plié). Un gain d’un millimètre. Même traitement pour le poids. Il perdrait 14 grammes pour s’établir à 239 g.

Design épuré et tranchant pour le Z Flip 6

La photo de Samsung donne également un aperçu du Galaxy Z Flip 6. Le petit smartphone pliable affiche une tendance similaire avec des lignes abruptes, délaissant la rondeur des Z Flip des années passées. La charnière notamment devrait affleurer les deux parties de la coque lorsqu’il est fermé. Ce modèle qui devrait avoir des mesures similaires à celles du Z Flip 5.

Cette fuite permet d’établir un premier constat sur la tendance design de Samsung. Elle porte de plus en plus vers le minimalisme avec des lignes épurées et tranchantes, sensibilité que l’on avait déjà observée sur les S24 et tout le milieu de gamme, dont le Galaxy A55.

Les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seront présentés officiellement lors de l’Unpacked 2024, évènement que Samsung tiendra à Paris, en amont des Jeux Olympiques dont il est partenaire premium.