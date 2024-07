Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 : les secrets de Samsung dévoilés avant l’heure

À quelques jours de l'événement Galaxy Unpacked, Samsung voit ses plans dévoilés au grand jour. Une fuite massive vient de révéler les détails des très attendus Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6.

Qu’ignorons-nous des futurs Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 ? Pas grand-chose. Evan Blass a publié une tonne d’informations issues des documentations officielles de Samsung. L’Unpacked est prévu le 10 juillet, et il y a peu de choses que l’on ne sait pas.

Le Z Fold 6 : une évolution en douceur

Le Galaxy Z Fold 6 semble jouer la carte de la continuité. Les dimensions du téléphone ont légèrement changé, 1 mm plus court et plus large que son prédécesseur. Plus intéressant, il perd 14 grammes, une réduction de poids bienvenue pour un appareil souvent critiqué pour sa lourdeur.

Côté écran, la grande nouveauté serait une luminosité accrue de l’écran interne, atteignant 2600 nits, soit 1,5 fois plus que le modèle précédent. De quoi améliorer significativement l’expérience utilisateur, surtout en extérieur.

Cependant, certains aspects restent inchangés, notamment la configuration de l’appareil photo, la capacité de la batterie (4400 mAh) et la vitesse de charge (25W). Des choix qui pourraient décevoir ceux qui espéraient des améliorations plus substantielles.

Le Z Flip 6 : des améliorations notables

Le Galaxy Z Flip 6 semble bénéficier de mises à jour plus importantes. La batterie passe à 4000 mAh, une augmentation significative qui devrait résoudre les problèmes d’autonomie des modèles précédents. L’appareil photo principal serait également amélioré, passant à 50 MP.

Une autre nouveauté intéressante est l’ajout d’une chambre à vapeur, qui devrait améliorer la gestion thermique du téléphone. Un point crucial pour les utilisateurs intensifs qui ont pu rencontrer des problèmes de surchauffe sur les modèles précédents.

Des améliorations communes

Les deux modèles bénéficieraient du dernier processeur Snapdragon 8 Gen 3. Ils seraient également dotés de 12 Go de RAM, une première pour la série Z Flip.

Un point intéressant est l’indice de protection IP48 mentionné pour les deux appareils. Si cela se confirmait, ce serait la première fois que les pliables de Samsung obtiennent une protection officielle contre la poussière, même si elle reste en deçà de l’IP68 des flagships classiques.

Ce qui manque encore

Malgré ces améliorations, certaines attentes restent insatisfaites. Le Z Fold 6 ne semble pas adopter la construction en titane ou la protection Gorilla Glass Armor du S24 Ultra. Des absences qui pourraient décevoir ceux qui espéraient une amélioration significative de la durabilité.

De même, l’absence d’amélioration de la vitesse de charge sur les deux modèles pourrait être vue comme un point faible, surtout face à la concurrence chinoise qui propose souvent des charges bien plus rapides.

Ces fuites, si elles se confirment, semblent indiquer une approche prudente de Samsung. Le constructeur semble privilégier des améliorations ciblées plutôt qu’une refonte complète de ses appareils. Une stratégie qui pourrait s’expliquer par la volonté de maîtriser les coûts et d’assurer la fiabilité des appareils, dans un marché des pliables encore en maturation.

Le Galaxy Unpacked se déroulera le 10 juillet à Paris. On s’attend à ce que Samsung lève le voile sur les Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6, la bague Galaxy Ring, les écouteurs Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro. Mais ce n’est pas tout : Samsung nous réserverait les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra, deux nouvelles montres connectées.