À peine 10 € pour cette grosse batterie externe Samsung édition Jeux Olympiques

En ce jour de cérémonie d'ouvertures des Jeux Olympiques, cette batterie externe avec la mascotte parisienne signée Samsung est en promotion. Une grosse batterie de 10 000 mAh pour seulement 10 euros, c'est une affaire !

Après des années d’attentes et de polémiques, les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris. Pour cette édition, la mascotte est une Phryge, un bonnet phrygien tout rouge. Samsung l’a ajoutée à l’une de ses batteries externes, qui est en ce moment en promotion chez Cdiscount, pour seulement 10 euros au lieu de 50 euros habituellement !

C’est quoi cette batterie externe Samsung ?

Une batterie externe de 10 000 mAh ;

Une puissance de charge de 25 W ;

Une édition Jeux Olympiques de Paris 2024

À son lancement, cette batterie externe était proposée à 49,99 euros. Mais durant quelques jours, Cdiscount la brade et la propose pour seulement 29,99 euros. Sauf qu’en plus de cela, Samsung organise une offre de remboursement (ODR) de 20 euros sur ce produit. Ce qui fait que cette batterie n’est qu’à 9,99 euros durant quelques jours !

Une petite batterie externe Samsung à transporter partout

Pour la recharge, cette batterie externe dispose de 10 000 mAh de capacité. En moyenne, cela représente 2,5 cycles complets de charge pour un smartphone. De quoi tenir jusqu’à plusieurs jours sans avoir besoin de prise. Vous pouvez aussi l’utiliser pour recharger une tablette, des écouteurs ou encore une montre connectée.

La batterie propose une puissance de charge de 25 W en sortie et en entrée. Cela signifie que qu’elle se recharge à une puissance de 25 W, ce qui est assez suffisant pour ne pas trop attendre. 25 W en sortie, c’est peu ou prou le minimum pour un smartphone aujourd’hui, et plus que suffisant pour des écouteurs ou une montre. Le tout via deux ports USB-C, ce qui est la norme aujourd’hui.

Un design aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024

Comme évoqué précédemment, cette batterie externe est un tout petit peu particulière. En effet, elle aborde sur sa face avance une Phryge, à savoir la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle est inspirée des bonnets phrygiens, symbole de liberté et iconique en France.

Ce produit pèse 210 g pour des dimensions de 70 par 148 par 15,6 mm. Soit un peu plus lourd et plus épais qu’un smartphone aujourd’hui, ce qui permet de la mettre dans n’importe quel sac, sacoche d’ordinateur, etc.

Pour découvrir les autres références qui existent sur le marché, nous vous invitons alors à consulter notre comparatif des différentes batteries externes pour smartphones Android et iPhone.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.