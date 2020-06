Samsung Galaxy Fold 2 : ses deux écrans devraient être bien meilleurs

Des rumeurs évoquent les caractéristiques à venir du Samsung Galaxy Fold 2. Son écran externe devrait ainsi être bien plus grand, et son écran interne gagner un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Annoncé en février 2019, le Samsung Galaxy Fold n’a été lancé qu’à l’automne de la même année, laissant penser que son successeur devrait arriver à peu près à la même période cette année. À quelques mois de la présentation hypothétique du Samsung Galaxy Fold 2, les rumeurs à son sujet se multiplient, annonçant un format plus pratique et des écrans de meilleure facture.

Un écran pliable 120 Hz, toujours en 4:3

Selon un récent rapport du média coréen ETNews, corroborant plusieurs rumeurs déjà entendues par le passé, le Samsung Galaxy Fold 2 proposerait toujours un format similaire avec deux écrans : l’un, classique, à l’extérieur, et l’autre, pliant, à l’intérieur, offrant une expérience proche de celle d’une tablette.

Jusque là, rien de surprenant. Le site précise néanmoins que l’écran interne afficherait une diagonale de 7,7 pouces, soit 0,4 pouce de plus que la première génération, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce dernier changement le mettrait ainsi au niveau des meilleurs smartphones premium, mais aussi de l’iPad Pro si l’on considère qu’une telle taille le met plutôt en compétition avec les tablettes.

La définition, elle, ne varierait qu’à peine avec 2213 x 1689 pixels (contre 2152 x 1536 pixels sur le Fold), avec toujours un ratio de 11,8:9, assez peu commun en règle général pour les contenus, mais agréable pour naviguer sur internet.

Un grand écran extérieur

Le plus intéressant concerne certainement l’écran externe qui passerait de 4,6 pouces à 6,23 pouces, adoptant ainsi un format plus traditionnel pour un smartphone malgré un ratio très allongé de 24,9:9, une définition plutôt basse de 2267 x 819 pixels, et toujours un rafraîchissement vieillissant de 60 Hz. Clairement, ce n’est pas l’écran que Samsung veut que vous utilisiez principalement.

Cet agrandissement est néanmoins une excellente nouvelle pour le smartphone pliable. Nous disions dans notre test du Galaxy Fold que l’écran externe est « trop petit pour être confortable, à utiliser comme pour simplement lire ses notifications. Il dépanne, bien sûr, mais n’est pas vraiment utilisable ».

Pas de stylet pour le Fold 2

Contrairement à ce qui était pressenti, le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait finalement ne pas être livré avec son stylet S Pen (celui que l’on retrouve sur la gamme Galaxy Note). Tous les sons de cloches semblent s’accorder pour dire que l’idée a finalement été abandonnée pour cette seconde génération de smartphone pliant.

On imagine que la raison est principalement technique. Alors que l’écran pliable devrait être recouvert d’une fine couche de verre, comme sur le Galaxy Z Flip, ce dernier a prouvé que la résistance aux rayures de ce matériau adapté spécialement à ce type d’appareils n’est pas encore suffisante pour éviter de rapides griffures sur l’affichage. En ce sens, il est donc plus prudent de toucher cette dalle du bout du doigt (attention quand même aux ongles), et non avec une surface rigide comme un stylet.

La présentation du Samsung Galaxy Fold 2 est attendue en août, aux côtés des futurs Galaxy Note 20.