Le Samsung Galaxy Fold 2 pourrait reprendre l’écran en verre pliant du Galaxy Z Flip

Comme pour le Galaxy Z Flip, Samsung souhaiterait reprendre un écran en verre ultrafin pour son Galaxy Fold 2, attendu pour cet été. Le constructeur garde cependant l'option de l'écran plastique en cas de soucis de conception.

Après un Galaxy Fold lancé en fin d’année dernière, Samsung devrait lancer cet été son successeur baptisé logiquement Galaxy Fold 2. L’appareil devrait reprendre le même format que le premier modèle, à mi-chemin entre le smartphone et la tablette pliable.

L’an dernier, le Samsung Galaxy Fold avait cependant été fortement critiqué en raison de la fragilité de son écran. Au printemps, plusieurs tests avaient fait état de certaines fragilités notamment au niveau de la charnière ou de la protection d’écran. Des éléments corrigés quelques mois plus tard d’ici la sortie du Galaxy Fold. Néanmoins, un élément n’a finalement fait son apparition qu’avec le deuxième smartphone pliant de Samsung, le Galaxy Z Flip : l’écran en verre ultrafin.

L’écran en plastique envisagé comme alternative

Il semblerait finalement que pour le Galaxy Fold 2, Samsung soit prêt à intégrer cette technologie d’écran en verre ultrafin sur son prochain modèle. En effet, d’après les informations du site coréen ETNews, « le verre pliant est en tête des préférences de Samsung » pour protéger l’écran du smartphone qui doit être lancé au second semestre 2020. « Samsung cherche à intégrer du verre pliant et regarde le polyimide transparent [NDLR : le type d’écran du premier Galaxy Fold] comme alternative s’il y a un souci avec le verre pliant », a ainsi indiqué une source au site ETNews.

Le verre pliant de Samsung, également qualifié de « verre ultrafin » est en fait un type de verre qui vient se poser en dessous d’une couche de plastique. Il a l’intérêt de proposer un ressenti plus agréable et plus solide que le plastique polyimide transparent du premier Galaxy Fold, ainsi qu’une plus grande résistance, notamment aux rayures.

Le Samsung Galaxy Fold 2 devrait vraisemblablement être présenté duré l’été, en même temps que la future gamme des Samsung Galaxy Note 20. Selon ETNews, le smartphone pliable doit rentrer en production entre les mois de juin ou de juillet pour une présentation en août.