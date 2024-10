Un smartphone pliant à moins de 300 € ? Oui, c’est possible avec cette offre sur le Samsung Galaxy Z Flip 4

Même après deux ans d’existence, le Samsung Galaxy Z Flip 4 reste un smartphone pliant intéressant. D’autant plus maintenant qu’il est l’un des modèles les plus abordables grâce à cette belle promotion sur Cdiscount. On le trouve à 299 euros seulement, au lieu de 1 109 euros à son lancement.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 vu de profil // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Les smartphones pliants sont onéreux, et si vous hésitez à vous lancer, il est intéressant de jeter son dévolu vers les anciens modèles qui ont tendance à voir leur prix fortement chuter. C’est le cas par exemple du Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Un appareil qui, même après deux ans, convient bien aux personnes qui souhaitent s’essayer à ce format sans se ruiner. Le voilà d’ailleurs en promotion à moins de 300 euros.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Son format pliable très compact

Son écran externe pratique

Ses bonnes performances

Sortie il y a deux ans, le Samsung Galaxy Z Flip 4 (128 Go) était à 1 109 euros, aujourd’hui, on peut retrouver le smartphone pliant remisé à 299 euros sur le site Cdiscount.

Un form factor très pratique

À côté du Z Flip 6, l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 4 paraît bien petit. Il déploie une petite dalle Oled de 1,9 pouce, contre 3,4 pouces pour le dernier pliant de la marque. Il a beau être plus petit, il permet de se tenir au courant de ses notifications, sa musique, ses appels, sans avoir besoin d’ouvrir le téléphone.

Une fois déplié, on a droit à un écran Oled de 6,7 pouces en 120 Hz qui offre une belle luminosité et une belle couverture colorimétrique. Et avec le Z Flip 4, on profite du même form factor que les dernières générations. Il se glisse sans souci dans la poche, et tient dans la paume de la main.

Un modèle pliant qui a de bons restes

Niveau performances, le Z Flip 4 est animé par une puce Snapdragon 8+ Gen 1 de chez Qualcomm. Une puce qui reste encore efficace aujourd’hui pour faire tourner aisément les applications, les jeux, le tout en profitant d’une expérience utilisateur fluide. En revanche, lors de notre test, nous avons remarqué une légère chauffe sur des usages très gourmands comme le jeu 3D.

Côté photo, le double capteur de 12 mégapixels fait du bon travail, on a de belles couleurs, un piqué efficace, mode portrait au top, et un mode nuit maitrisé. On regrette l’absence de téléobjectif. Enfin, ce smartphone n’est pas le plus endurant, mais avec une légère amélioration par rapport à son prédécesseur, il est capable de tenir une journée sans trop trembler, du moment que l’on conserve un usage pas trop intense.

Envie de découvrir plus en détail le produit ? Voici notre test sur le Samsung Galaxy Z Flip 4.

