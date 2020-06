Samsung Galaxy Z Flip : une version 5G avec Snapdragon 865 serait déjà au programme

Samsung proposerait un refresh de mi-génération pour son Galaxy Z Flip avec un Snapdragon 865 et un modem compatible 5G.

En début d’année, Samsung nous avait bluffés avec son Galaxy Z Flip, le premier smartphone pliable qu’il était réellement agréable d’utiliser au quotidien. Parmi ses petits manques on pouvait noter l’incompatibilité avec la 5G, toujours dommage pour un fleuron que l’on va vouloir garder plusieurs années, et le choix d’une puce Snapdragon 855, l’année où tous les appareils haut de gamme ont fait la bascule vers le Snapdragon 865.

Deux problèmes que Samsung semble prêt à corriger, sans même attendre une nouvelle génération d’appareil.

Un passage par Geekbench

Comme le relève le site Nashville Chatter, relayé par GSMArena, un nouveau smartphone Samsung a été découvert sur Geekbench avec une puce Snapdragon 865, garantissant la compatibilité avec la 5G. Il s’agit du Samsung SM-F707B. Or le Samsung Galaxy Z Flip porte le numéro de modèle SM-F707. Il est donc assez simple de faire le rapprochement entre les deux appareils.

On peut également découvrir que le smartphone est livré avec Android 10 et 8 Go de RAM. Malheureusement, un simple test ne nous en dit pas plus sur l’éventuelle commercialisation de ce nouveau smartphone. Il pourrait s’agir d’un modèle réservé à de nouveaux marchés avec des réseaux 5G bien actifs. Lors du passage à la 4G, Samsung avait également proposé des variantes de ses derniers smartphones en rajoutant une compatibilité avec le nouveau réseau. Les opérateurs mobiles en sont particulièrement friands.

Présentation en aout ?

Rien ne permet de déterminer ici quand l’appareil pourrait être présenté par Samsung. La firme a prévu de présenter au début du mois d’aout une nouvelle gamme de smartphones, et on s’attend notamment au Galaxy Note 20, mais aussi au Galaxy Fold 2. Ce serait le bon moment pour également mettre à niveau le Galaxy Z Flip, en marge de la conférence.