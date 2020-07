Samsung Galaxy Fold 2 : un teasing promet « des possibilités infinies »

Contre toute attente, Samsung promet d'en dire plus sur sa gamme Galaxy Fold lors de son évènement du 5 août. Il ne fait donc désormais plus aucun doute que nous verrons un smartphone pliable lors de l'Unpacked 2020.

« Une pliure, une infinité de possibilités ». Voilà le tweet que Samsung a publié ce dimanche après-midi pour inviter ses fans à regarder le Galaxy Unpacked 2020 du 5 août. Le message s’accompagne d’une petite goutte de bronze liquide qui se déploie en… un papillon. Pour mémoire, le lépidoptère était le symbole utilisé pour mettre en avant la façon de se plier du Samsung Galaxy Fold.

Une petite surprise

Ce teasing est d’autant plus étonnant que Max Weinbach, leaker bien connu des Galaxy S20, avait avancé que le Galaxy Fold 2 ne serait pas présenté au cours de l’évènement. À tort donc. Il justifiait ses propos en expliquant que le logiciel était loin d’être prêt et que l’on ne savait encore rien de la partie matérielle du smartphone pliable, ce qui ne présageait rien de bon pour un lancement en septembre aux côtés des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.

One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020.

Les derniers soupçons pointaient donc plutôt vers une simple mise en bouche en attendant la véritable annonce un peu plus tard dans l’année. Il semblerait néanmoins que Samsung soit pressé d’en dire plus sur son troisième téléphone à écran pliable.

Une sortie lointaine ?

Pour autant, Samsung n’a pas de réelle compétition sur le marché des smartphones pliables et rien ne l’empêche de dévoiler ses nouvelles prouesses techniques en la matière sans pour autant prévoir une date de commercialisation proche. On pourrait ainsi apprendre tout ce qu’il y a à savoir sur le Galaxy Fold 2 sans que celui-ci soit commercialisé en septembre.

Les rumeurs au sujet de ce smartphone sont en tout cas pour le moment contradictoires et il est difficile d’en dépeindre un portrait-robot précis. On s’attend néanmoins à ce que Samsung augmente la taille de l’écran externe et fasse disparaître l’encoche à l’intérieur au profit d’une discrète bulle centrée sur la partie droite de l’écran. La partie photo devrait également être revue à la hausse avec un capteur principal de 64 Mpx.

Quoi qu’il en soit, Samsung mettra un terme aux rumeurs dans deux semaines, lors de son Galaxy Unpacked 2020.