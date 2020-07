Pas de Samsung Galaxy Fold 2 en août a priori : il faudrait plutôt miser sur un simple teaser

Le Samsung Galaxy Fold 2 ne serait finalement présenté lors du Galaxy Unpacked du 5 août. À la place, on devrait plutôt avoir droit à un simple teaser en fin de conférence.

La présentation du Samsung Galaxy Fold 2 était attendue pour le 5 août, en même temps que celle des Galaxy Note 20 lors du prochain Galaxy Unpacked. Toutefois, le leaker Max Weinbach, généralement bien informé, vient indiquer le contraire.

Fold 2 isn't happening at Unpacked. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020

Dans une série de tweets, il explique en effet que le futur smartphone pliable de Samsung n’aura pas droit à une présentation officielle en bonne et due forme lors de cet événement.

Ce n’est absolument pas une surprise. Le logiciel est très loin d’être prêt pour un lancement en septembre et il n’y a que très peu de références à tout ce qui relève du hardware. Il a probablement été retardé de beaucoup […].

Max Weinbach explique que « Samsung ne peut pas lancer un téléphone sans avoir un prix définitif, des partenaires de lancement, un logiciel définitif, etc. ».

Juste un teaser avant une annonce en septembre ?

Le Galaxy Fold 2 ne devrait toutefois pas être totalement absent de la conférence du 5 août. Le leaker mise en effet sur un teaser du smartphone pliable qui serait diffusé à la fin du show, juste de quoi livrer un bon aperçu de l’appareil sans que ce dernier ne vole la vedette du Galaxy Note 20.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Il faudrait ensuite s’attendre à une annonce en septembre et, toujours selon les estimations de Max Weinbach, une commercialisation dans le courant du mois d’octobre. Pour rappel, les dernières rumeurs autour du Galaxy Fold 2 évoquent l’existence d’un stylet et d’un écran externe plus grand que sur la première génération. Le téléphone aurait aussi droit à un capteur photo principal de 64 mégapixels et à un prix très légèrement plus attractif que son prédécesseur.