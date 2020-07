Samsung Galaxy Fold 2 : de nouvelles caractéristiques fuitent dans une certification

A en croire une certification attribuée par la China Compulsory Certification (3C), le Samsung Galaxy Fold 2 devrait être compatible avec le réseau 5G, non sans profiter d’un chargeur rapide de 25W.

Alors que la présentation du Galaxy Fold 2 pourrait vraisemblablement avoir lieu le 5 août prochain aux côtés d’une pléthore de produits Samsung — comme le Galaxy Note 20, à titre d’exemple –, de nouvelles informations au sujet du prochain smartphone pliable du chaebol coréen continuent d’apparaître sur le net.

Un chargeur plus puissant

La seconde itération a en effet reçu la certification chinoise 3C (China Compulsory Certification), une norme obligatoire dans l’Empire du Milieu, comme l’a remarqué le média ITHome. L’occasion d’apercevoir de nouvelles caractéristiques propres au modèle, que la marque asiatique confirmera, ou pas, lors de son intronisation.

Ont ainsi été repérées une compatibilité avec le réseau 5G et la présence d’un chargeur rapide de 25W via l’appellation EP-TA800 (9V – 2,27A ou 11V – 2,25A). Un bon point pour le produit, dont le chargeur de 15W vendu avec la première version prendrait ici du galon. A cela devrait s’ajouter un écran interne de 7,7 pouces (taux de rafraîchissement de 120 Hz) épaulé par un écran externe de 6,23 pouces, d’après un récent rapport du média coréen ETNews.

La lumière au bout du tunnel

L’écran étendu proposerait cependant une définition relativement basse de 2267 x 819 pixels, avec un rafraîchissement de 60 Hz. Le fait est que cette nouvelle certification montre bel et bien que le Galaxy Fold 2 se situe dans les dernières phases de son développement, et qu’une introduction dans le courant de l’été semble plus que probable.