Samsung : quel produit attendez-vous le plus au Galaxy Unpacked 2020 ?

Alors que Samsung s'apprête à dévoiler cinq produits lors de sa conférence Galaxy Unpacked 2020 le 5 août prochain, nous aimerions savoir, dans notre sondage de la semaine, quel est l'appareil qui vous fait le plus envie.

Le grand jour approche ! Samsung organise son très attendu Galaxy Unpacked 2020 le mercredi 5 août prochain et la marque a déjà commencé à teaser les cinq produits qu’elle dévoilera à l’occasion de cet événement.

Au programme, on devrait donc avoir droit aux Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra — rien de bien étonnant ici –, aux tablettes Galaxy Tab S7 et S7+, à une montre connectée Galaxy Watch 3, des écouteurs true wireless Galaxy Buds Live à la forme étonnante de haricots et aussi à un Galaxy Z Fold 2 pour renouveler la gamme de smartphones pliables du géant sud-coréen.

L’écosystème Samsung fait peau neuve

Autant dire que c’est un grand pan de l’écosystème Samsung qui serait concerné avec des produits aux aspirations très différentes les unes des autres. En effet, quand la montre et les écouteurs sont des accessoires pratiques, les smartphones et les tablettes voudront sans doute devenir les outils essentiels pour améliorer votre productivité. Le smartphone pliable, lui, servirait essentiellement de vitrine technologique à l’instar de ses prédécesseurs.

Quoi qu’il en soit, les amateurs de tech, les fans de la marque Samsung ou tout simplement les curieux ont sans doute un appareil qu’ils attendent plus que les autres, non ? Chez Frandroid, nous aimerions savoir qui des Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live ou Galaxy Folde 2 suscite le plus votre impatience ?

Quel produit Samsung attendez-vous le plus au Galaxy Unpacked 2020 ?

Rendez-vous en milieu de semaine prochaine pour découvrir toutes les nouveautés Samsung, vous pourrez évidemment suivre la conférence en direct sur Frandroid. En attendant, comme d’habitude, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires sous cet article.