Samsung : les Galaxy Note 20, Watch 3 et Buds Live se montrent en version bronze

Alors que Samsung doit présenter son line-up estival mercredi prochain, une nouvelle fuite permet de découvrir en détail non seulement les prochains smartphones, mais également les écouteurs, la montre ou les accessoires de charge sans fil de la marque coréenne dans de nouvelles teintes.

La semaine prochaine, Samsung compte faire d’une pierre sept coups lors de sa conférence Galaxy Unpacked prévue le mercredi 5 août. Le constructeur coréen devrait en effet annoncer rien de moins que sept nouveaux appareils : le Galaxy Note 20, le Note 20 Ultra, le Z Fold 2 5G, la Tab S7, la Tab S7 Plus, les écouteurs Galaxy Buds Live et la Galaxy Watch 3.

Pour ce line-up estival, Samsung compte également décliner ses nouveaux produits avec un coloris pour le moins original : du bronze. Si on a déjà l’habitude des produits en couleur dorée ou rose gold, la firme devrait en effet lancer au moins trois de ses nouveaux produits dans un coloris cuivré du plus bel effet. C’est justement ce coloris qui est mis à l’honneur dans l’un des derniers leaks en date d’Evan Blass, alias evleaks sur Twitter.

De nouvelles bases de charge sans fil également prévues

Outre ces images en coloris bronze, le leaker a également publié d’autres images des différents appareils attendus pour l’événement. On peut notamment découvrir le Galaxy Note 20 en version verte, le Note 20 ultra en noir, les deux tablettes prévues par Samsung ainsi que quelques accessoires : un chargeur sans fil accueillant deux appareils, un chargeur sans fil unique et une coque pour la Galaxy Tab S7.

On en saura plus sur les différents produits Samsung lors de leur présentation officielle qui aura lieu mercredi 5 août. Ce sera notamment l’occasion de découvrir les prix et la date de disponibilité des différents appareils. D’ici là, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet pour tout savoir sur les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra.