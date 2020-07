Galaxy Tab S7 Plus : voici les caractéristiques de la tablette premium de Samsung

À moins d'un mois de la présentation officielle des nouvelles tablettes de Samsung, la fiche technique de la Galaxy Tab S7 Plus a été partagée. Elle devrait être équipée du nouveau Snapdragon 865 Plus.

C’est désormais officiel : Samsung organisera bel et bien une conférence le 5 août prochain. S’il devrait y être question des futurs Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra et Fold 2, les smartphones ne seraient pas les seuls produits présentés. En effet, il semble que le constructeur coréen travaille également sur deux tablettes, les Samsung Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus.

Si on a déjà pu découvrir le design des deux versions, grâce aux fuites du leaker OnLeaks, l’ensemble de la fiche technique n’était cependant pas encore connue. C’est désormais chose faite. Le site SamMobile, spécialisé dans l’actualité du constructeur coréen, a en effet obtenu grâce à des « sources fiables » la fiche technique complète de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus.

Selon le site néerlandais, la tablette profitera de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm, présentée ce mercredi, le Snapdragon 865 Plus. De quoi lui permettre une compatibilité 5G, mais aussi un peu plus de puissance que le Snapdragon 865 lancé en fin d’année dernière. Aux côtés du SoC, Samsung aurait prévu 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, extensible par carte microSD. Concernant l’autonomie, elle serait assurée par une batterie de 10 090 mAh. Il semble néanmoins que la tablette ne soit pas fournie avec un chargeur rapide de 25 ou 45 W, mais avec un chargeur moins puissant, probablement de 15 W. Comme le Samsung Galaxy Note 20, la Galaxy Tab S7 Plus serait lancée avec une nouvelle interface de Samsung, One UI 2.5.

Un écran de 2800 x 1752 pixels

Du côté de l’écran, la Tab S7 Plus devrait être équipée d’une dalle Amoled de 12,4 pouces avec une définition de 2800 x 1752, soit un ratio d’écran de 16:10 et une densité de 267 pixels par pouce. L’écran serait par ailleurs compatible avec le stylet S-Pen. Il serait en outre possible d’utiliser le stylet à distance avec les gestes, comme c’était le cas sur le Galaxy Note 10 par exemple. L’écran accueillerait également un lecteur d’empreintes digitales.

Enfin, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus serait dotée de deux appareils photo au dos, un principal de 13 mégapixels et un ultra grand-angle de 5 mégapixels. En façade, c’est un capteur de 8 mégapixels qui serait utilisé pour les selfies ou les appels vidéo.

Il faudra encore patienter quelques semaines avant l’annonce officielle de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus. C’est en effet le 5 août prochain que le constructeur coréen doit la présenter officiellement. Ce sera également l’occasion pour la firme de dévoiler son tarif, notamment face à sa principale concurrente, l’iPad Pro d’Apple.