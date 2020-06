Samsung Galaxy Tab S7 et S7+ : une (bonne) partie de la fiche technique dévoilée

Après une Galaxy Tab S6 convaincante, Samsung poursuivrait ses efforts sur le marché des tablettes cette année. Comme Apple, le coréen déclinerait cette fois-ci sa Galaxy Tab S7 en deux versions : une de 11 pouces et une de 12,3 pouces baptisée Galaxy Tab S7+.

Malgré la crise du coronavirus, Samsung devrait maintenir son calendrier pour l’année 2020. Au milieu de l’été, le coréen devrait donc dévoiler ses nouveaux Galaxy Note 20 ainsi qu’une Galaxy Watch 3. Au total, ce sont ainsi sept appareils qui devraient être dévoilés par Samsung le 5 août prochain. Selon les dernières informations, la Galaxy Tab S7 s’inviterait également à la fête. Pour ne rien gâcher, elle viendrait accompagnée de sa grande sœur, la S7+.

Galaxy Tab S7 et S7+ : les fiches techniques en fuite

À quelques semaines d’une conférence annoncée pour le 5 août, les rumeurs au sujet de ces deux produits commencent à se préciser. Aussi, PhoneArena révèle quelques informations clés sur leur fiche technique. Première donnée de taille : Samsung déclinerait la gamme en deux modèles, un de 11 pouces (S7) et un de 12,3 pouces (S7+). La version la plus compacte serait donc plus grande que la Galaxy Tab S6 (10,5 pouces). Sans surprise, Samsung miserait sur la technologie d’écran AMOLED. Sous le capot, les deux tablettes renfermeraient une puce Snapdragon 865 de Qualcomm, soit la plus puissante du marché à l’heure actuelle, après l’A13 Bionic d’Apple. Elles seraient également compatibles 5 G.

Le site SamMobile y va lui aussi de ses rumeurs révélant que l’écran des Galaxy Tab S7 serait compatible HDR10+ et afficherait les contenus en QHD (2560 x 1440 pixels). Enfin, la batterie de la version Plus aurait une capacité de 10 090 mAh.

En déclinant sa tablette en deux versions, Samsung s’attaque donc frontalement à l’iPad Pro d’Apple. À l’instar de la Tab S6, les Galaxy Tab S7 et S7+ devraient donc sans aucun être présentées comme des outils de productivité. Un lancement à la rentrée en même temps que le Galaxy Note 20 (gamme à l’origine conçue pour les professionnels) semble donc assez logique. Reste à voir maintenant si Samsung aura assez d’arguments pour éclipser, au moins temporairement, la tablette d’Apple.