Samsung Galaxy Tab S7 Plus : la tablette très grand format se dévoile en rendus 3D

Après la Samsung Galaxy Tab S7, c'est au tour de la Tab S7 Plus de faire l'objet de fuites. Le leaker OnLeaks a ainsi publié avec le site Pigtou les premiers rendus 3D de la tablette très grand format de Samsung.

Cet été, Samsung devrait présenter sa nouvelle gamme de tablettes, les Galaxy Tab S7 et S7 Plus. Une présentation qui pourrait avoir lieu au début du mois d’août, en même temps que les futurs Galaxy Note 20 et Galaxy Fold 2. Si l’on a déjà pu se faire une idée du petit format dans des rendus 3D, c’est désormais au tour de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus de dévoiler son possible design.

Comme pour la première Galaxy Tab S7, on doit ces rendus 3D de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus au leaker français OnLeaks, en partenariat avec le site Pigtou. Comme souvent, ces rendus reprennent les données de la tablette et sont des plans de conception 3D. Ils permettent néanmoins de se faire une première idée du design global de la Galaxy Tab S7+.

Une tablette large et particulièrement fine

Sans surprise, cette tablette grande taille reprend les mêmes lignes que sa petite soeur, qui devrait être présentée dans le même temps. Elle se distingue essentiellement par son écran bien plus large, avec une diagonale de 12,4 pouces contre 11 pouces pour la Galaxy Tab S7. En termes de format, la tablette de Samsung devrait mesurer 258 x 185 x 5,7 mm. Elle se démarquerait ainsi par sa conception particulièrement fine. On retrouverait au dos un double appareil photo, tandis que le lecteur d’empreintes serait intégré dans l’écran.

Avec cette Galaxy Tab S7+, l’objectif serait sans doute pour Samsung d’aller se confronter directement à l’iPad Pro d’Apple, une tablette notamment disponible en version 12,9 pouces et particulièrement orientée vers un usage professionnel. Pour ce faire, la Samsung Galaxy Tab S7 Plus serait équipée d’un écran 120 Hz. Selon les dernières rumeurs, la tablette profiterait, par ailleurs, d’un écran Oled et d’une puce Snapdragon 865 compatible 5G. Elle intégrerait également une batterie de 10 090 mAh.

La Samsung Galaxy Tab S7 Plus devrait être présentée durant l’été, probablement le 5 août prochain.