Samsung Galaxy Tab S7 : voici à quoi ressemblerait la tablette haut de gamme

Des rendus d'OnLeaks montrent le design supposé de la future Samsung Galaxy Tab S7 qui, dans les grandes lignes, devrait s'inscrire dans la lignée de la précédente tablette haut de gamme du constructeur.

Récemment, une partie de la fiche technique supposée de la Samsung Galaxy Tab S7 était divulguée. La future tablette haut de gamme du géant sud-coréen devrait notamment s’accompagner d’un modèle plus grand, sobrement baptisé Galaxy Tab S7+.

Cette fois-ci, c’est le design de l’appareil qui se montre dans des rendus issus d’une collaboration entre le célèbre leaker OnLeaks et le site Pigtou. Les images révèlent ainsi l’apparence que devrait prendre la Galaxy Tab S7.

Dans la lignée du modèle précédent

À vrai dire, esthétiquement, cette tablette ne semble pas réserver de surprise majeure. La Galaxy Tab S7 s’inscrirait en effet dans la lignée de sa devancière, la Galaxy Tab S6. Les rendus montrent en effet une ardoise au format rectangulaire et un dos métallique. On voit notamment un creux dans le dos qui devrait permettre de loger le stylet avec un système aimanté.

Ce point peut étonner. Des utilisateurs ont justement déploré le rangement du stylet à l’arrière de l’appareil et la récente Galaxy Tab S6 Lite héberge d’ailleurs son stylet sur la tranche et non à l’arrière. Toujours sur les images ici, on voit un double appareil photo souligné d’un flash LED.

Rappelons que la Galaxy Tab S7 devrait offrir un écran AMOLED d’une diagonale de 11 pouces. Pigtou évoque par ailleurs des dimensions de 253,7 x 165,3 x 6,3 mm. On aurait donc une tablette un peu plus imposante que la Tab S6. Précisons aussi que la Galaxy Tab S7+ devrait atteindre les 12,3 pouces sur sa dalle.

Design supposé de la Samsung Galaxy Tab S7 // Source : Pigtou Un dos métallique à prévoir // Source : Pigtou

Rendez-vous en août 2020

Toutes ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes tant que le produit ne sera pas officiellement dévoilé.

Les bruits de couloir font aussi état d’un affichage QHD, de l’implémentation d’un Snapdragon 865 et d’une compatibilité 5G. A priori, il faudrait se donner rendez-vous en août pour la présentation de la Samsung Galaxy Tab S7, en même temps que le Galaxy Note 20.