Prise en main de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite : un compromis qui vaut le coup ?

Nous avons pris en main la Samsung Galaxy Tab S6 Lite pour vous livrer un premier avis sur cette tablette qui se positionne comme une alternative moins chère aux ardoises haut de gamme de la marque.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est la tablette des compromis. Pour faire baisser son prix, elle fait en effet quelques concessions par rapport aux caractéristiques des ardoises haut de gamme. Toute la question sera donc de savoir si l’équilibre ainsi trouvé est convaincant ou non. En attendant le test, voici déjà notre prise en main pour vous livrer nos premières impressions.

Fiche technique de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Modèle Samsung Galaxy Tab S6 Lite Version de l'OS Android 10 Q Interface constructeur One UI Taille d'écran 10.4 pouces Définition 2000 x 1200 pixels Densité de pixels 224 ppp Technologie LCD SoC Exynos 9611 Mémoire vive (RAM) 4 Go Mémoire interne (flash) 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 5 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 Réseaux LTE, Wi-Fi 5 (ac), EDGE, GPRS, WCDMA NFC Non Batterie 7040 mAh Dimensions 244.5 x 154.3 x 7.0mm Poids 467 grammes Couleurs Bleu, Gris Prix 399€ Fiche produit Voir le test

Premier contact réussi

C’est avec une moue approbatrice que j’ai sorti la Samsung Galaxy Tab S6 Lite de sa boîte. Elle pèse son petit poids avec 467 grammes bien sentis, mais l’impression globale qu’elle dégage convainc en main. En ce qui concerne les finitions, on n’est certes pas sur un travail d’orfèvre renversant, mais le toucher du dos aluminium assez mat est satisfaisant, en plus de ne pas trop accrocher les traces de doigts.

Concernant la face avant, les bordures autour de l’écran ne passent pas inaperçues, mais ce n’est pas vraiment un problème sur une tablette. Et puis, de vous à moi, si la Galaxy Tab S6 avait la même taille que cette Galaxy Tab S6 Lite, je trouverai assez difficile de les différencier sur ce point-là.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite // Source : Frandroid Le dos de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite // Source : Frandroid L’appareil photo de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite // Source : Frandroid

Le capteur photo frontal s’intègre discrètement sur le front de la tablette, tandis que les grilles de haut-parleur sont positionnées de part et d’autre de l’ardoise et devraient fournir une bonne spatialisation du son lorsque vous utiliserez la Tab S6 Lite en mode paysage. Un port USB-C et — fait notable — une prise jack sont de la partie, mais pas de lecteur d’empreintes en vue.

On trouve une prise jack en haut // Source : Frandroid La tablette profite d’un port USB-C // Source : Frandroid

Notons aussi le tout petit module photo à l’arrière au format carré. Il n’est pas du tout envahissant et tant mieux. La photographie sur tablette n’est pas un usage qui nécessite un encombrement à la Galaxy S20 Ultra.

En manque d’AMOLED ?

Samsung a fait le choix d’intégrer une dalle LCD pour faire baisser le tarif de sa Galaxy Tab S6 Lite. L’écran de 10,4 pouces ne propose ainsi pas le superbe contraste que l’on peut retrouver sur les affichages AMOLED super bien maîtrisés par la marque sud-coréenne. Cela se ressent un peu au niveau des couleurs qui ne ressortent pas de manière incroyable. Toutefois, je ne peux pas non plus dire que l’on a affaire ici à de la mauvaise qualité.

En d’autres termes, cette tablette n’est clairement pas la meilleure pour profiter pleinement de Netflix ou Disney+, mais elle fait correctement le travail à ce niveau-là. Notez aussi qu’elle dispose d’une définition de 2000 x 1200 pixels.

Le stylet a mauvaise mine

La tablette jouit de l’excellente interface maison One UI 2 de Samsung, basée sur Android 10. Je n’ai pas encore pris le temps d’explorer en profondeur ce qu’elle nous réserve ici, mais autant vous dire que je pars avec un a priori positif.

Je me suis un peu plus attardé sur le stylet livré avec la Galaxy Tab S6 Lite. L’accessoire fournit les fonctionnalités assez classiques : prise de notes manuscrites, dessin, capture d’écran, AR Doodles, etc. Sur ce plan-là, pas de souci. C’est plutôt lorsque la mine se pose sur l’écran que j’ai été un peu embêté.

La sensation n’est pas vraiment excellente. Je ne m’attendais pas à éprouver la même chose qu’avec un stylo et du papier, mais tout de même je pensais que le contact serait plus doux. La pointe du stylet ne glisse pas vraiment très bien sur la dalle. Dans les jours qui viennent, je vais tâcher de découvrir si le problème vient de moi et de mon manque de délicatesse.

Pour le reste, Samsung ne précise pas bien quel SoC il utilise ici, mais au vu des spécificités, tout pointe vers un Exynos 9611. Pour la batterie, on devrait profiter ici d’un appareil endurant avec une capacité de 7040 mAh. Il faudra évidemment un test complet pour confirmer ces dires.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

En France, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est commercialisée depuis ce 30 avril 2020. Comptez 399 euros pour le modèle d’entrée qui accède à Internet uniquement par une connexion Wi-Fi. La version 4G de la tablette, elle, est proposée à 469 euros.