Samsung officialise sa Galaxy Tab S6 Lite… et elle a un atout que la S6 n’a pas

Pressentie depuis des semaines, la Galaxy Tab S6 Lite de Samsung se dévoile enfin officiellement au travers d'une apparition sur le Store indonésien de Samsung. La tablette a tout d'une grande, mais avec quelques compromis pour faire baisser son prix.

C’est officiel, Samsung a bien une Galaxy Tab S6 Lite sous la main. Le géant coréen se contente toutefois d’un lancement ciblé, avec une apparition de sa nouvelle ardoise sur le seul Store indonésien, mais une commercialisation dans nos contrées pourrait se confirmer sous peu. Attendue aux environs de 400 euros (les tarifs européens exacts ne sont pas encore connus), cette Tab S6 Lite mise sur un design semblable à celui de sa grande sœur la Tab S6, mais avec quelques coupes en termes de fiche technique afin de faire revenir l’addition à un seuil plus raisonnable. Au rang des « sacrifiés » : l’écran, qui diminue légèrement en taille et abandonne la technologie AMOLED pourtant chère à Samsung.

Diagonale généreuse, SoC performant, autonomie au point… et une bonne surprise en bonus !

La Tab S6 Lite se contente ainsi d’une dalle LCD de 10,4 pouces, plus abordable. Cette dernière adopte néanmoins une définition de 2000 par 1200 pixels pour une finesse d’affichage au point, mais inférieure à ce que propose la Tab S6 (2560 x 1600 pixels). Côté processeur, Samsung évoque un SoC octa-core cadencé à 2,3 GHz et ne précise pas le modèle. Il y a toutefois fort à parier qu’il s’agit d’une puce maison, signée Exynos. Elle sera ici épaulée de 4 Go de mémoire vive, tandis qu’il faudra se contenter de 64 Go ou 128 Go de stockage interne, extensible via MicroSD. Un port USB-C est aussi au menu pour le transfert de fichiers et pour recharger une batterie de 7040 mAh, dont l’autonomie est estimée à 12 heures par Samsung.

Comme avec la Tab S6, Samsung mise sur un stylet S-Pen inclus. Il semble néanmoins que ce dernier soit ici dépourvu de batterie et de fonctionnalité Bluetooth. Comme sur le Galaxy Note 10 Lite, les « Air Gestures » devraient donc être laissées au vestiaire sur cette Tab S6 Lite, qui bénéficie par contre d’un atout vis-à-vis de la S6 : une prise casque.

En termes de logiciel, la Galaxy Tab S6 Lite est enfin propulsée par Android 10 secondé de l’interface Samsung One UI 2.1. Attention par contre à la possible absence de support pour la connexion DeX, qui n’est pour l’instant mentionnée nulle part par Samsung.