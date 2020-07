Galaxy Note 20 Ultra : voici les premières photos du smartphone premium de Samsung

Après des fuites de rendus 3D, puis une image publiée par erreur par Samsung Russie, ce sont désormais des photos d'une prise en main du Samsung Galaxy Note 20 Ultra qui ont été mises en ligne sur Twitter.

C’est dans moins d’un mois, le 5 août plus précisément, que Samsung devrait annoncer en grande pompe sa nouvelle gamme de smartphones, les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Si l’on a déjà pu découvrir le design du modèle le plus premium à l’aide de rendus 3D, puis d’une fuite de Samsung Russie, c’est désormais au tour de photos du téléphone d’apparaître en ligne.

Sur Twitter, le compte Jimmy is Promo a en effet publié plusieurs clichés de ce qui semble bel et bien être le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. On peut y découvrir un design assez similaire en façade à celui du Galaxy Note 10, mais avec un poinçon plus petit encore. Concernant les boutons, le smartphone devrait regrouper la touche de mise en veille et la barre de volume sur la tranche droite, derrière l’écran incurvé, alors que les touches étaient présentes à gauche sur le Galaxy Note 10 Plus.

Outre ces photos de la face avant, Jimmy is Promo a également mis en ligne deux autres clichés de l’appareil, vu de dos. De quoi permettre de découvrir le stylet S-Pen noir fourni avec la version noire du Galaxy Note 20, mais surtout son impressionnant module photo. En plus de s’étendre en largeur, comme celui du Galaxy S20 Ultra, le module photo du Samsung Galaxy Note 20 Ultra devrait en effet être particulièrement proéminent.

Il faut dire que le smartphone devrait intégrer un téléobjectif périscopique, non pas pour un zoom numérique x100 — assez décevant sur le Galaxy S20 Ultra — mais pour une longueur focale qui pourrait cependant aller bien au-delà du x2 ou x3. Sur les clichés, on peut également noter un petit capteur, situé en dessous du flash, qui devrait être un capteur ToF, servant au mode portrait.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra devrait être présenté en même temps que le Galaxy Note 20, mais également que le Galaxy Fold 2, le 5 août prochain. Outre le module photo, le smartphone devrait être lancé avec une nouvelle interface One UI 2.5, en lieu et place de One UI 2.1. On s’attend également y retrouver un processeur Exynos 992, successeur annoncé de l’Exynos 990.