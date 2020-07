Samsung Galaxy Note 20 : écran plat 60 Hz, dos en plastique, il aurait tout d’un « lite »

Après le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, c'est au tour du Galaxy Note 20 « classique » de faire l'objet d'une grande fuite. On connait désormais son design et ses caractéristiques en détail.

Vous n’avez pas pu passer à côté. Hier le Samsung Galaxy Note 20 Ultra a eu le droit à une fuite très complète où l’on a notamment pu découvrir ses caractéristiques, mais aussi son « optimisation pour le cloud gaming xCloud ». Aujourd’hui c’est au tour du Samsung Galaxy Note 20 « classique » de se dévoiler, une nouvelle fois grâce aux sources de Roland Quandt pour le site WinFuture.

Même design, écran totalement plat

Le Galaxy Note 20 reprend le même design que son grand frère, le Note 20 Ultra, mais avec un module photo allégé et un écran plat. D’une manière générale, le design reste similaire à ce que proposait le Galaxy Note 10 en 2019 avec un écran « infinity-o » percé en haut, au milieu.

Source : WinFuture Source : WinFuture Source : WinFuture

Il s’agit d’un écran plat AMOLED de 6,7 pouces avec une définition revue à la baisse de 2400 x 1080 pixels et une fréquence maximale de 60 Hz, contre 3200 x 1440 pixels à 90 Hz pour le modèle Ultra. Ce smartphone sera proposé avec ou sans la 5G selon les marchés. Point intéressant, pour encore élargir la différence de prix, le châssis serait constitué de plastique à l’arrière, à la place du métal attendu sur le modèle Ultra. C’est quelque chose d’assez inattendu, qu’il faudra vérifier lors de la présentation du smartphone.

Caractéristiques : le capteur 108 Mpx disparait

D’une manière générale, les caractéristiques du Note 20 sont un peu moins impressionnantes que le modèle Ultra, mais on garde un smartphone haut de gamme comparé au reste du marché.

Écran 6,7 pouces Super AMOLED 60 Hz 2400 x 1080 pixels

SoC Samsung Exynos 990

8 Go de RAM

256 Go de stockage

module photo 12 MP 1/1,8 12 MP 1/2,2 (ultra grand angle) 64 MP f/2,0 (zoom optique x3) Space Zoom x30

Connexion : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, DeX sans-fil

Ports : USB-C, microSD, Dual SIM

Protection IP68

Android 10 avec interface Samsung One UI

Batterie de 4300 mAh

161,6 x 75,2 x 8,3 mm

Le module photo en fait les frais avec notamment le capteur de 108 MP réduit à seulement 64 MP pour un « Space Zoom » qui passe de x50 à x30. La batterie, le stockage et la RAM sont également allégés, mais on garde l’Exynos 990. WinFuture relève également que le stylet S-Pen du Note 20 devrait être plus compact que celui du Note 20 Ultra, et proposer une latence un peu plus élevée de 26 ms contre 9 ms.

Le partenariat avec Microsoft serait toujours là, et on peut notamment compter sur une intégration de OneNote, Office et le service de cloud gaming Xbox.

Ce smartphone devrait officiellement être présenté le 5 aout, en même temps que le Galaxy Fold 2 et plusieurs autres produits.