Samsung Galaxy Note 20 Ultra : voici les caractéristiques détaillées du premier « smartphone Xbox »

Roland Quandt est revenu de vacances, et il rapporte avec lui les caractéristiques détaillées du Galaxy Note 20, ainsi que de nouvelles images de son design.

Il ne sera présenté officiellement que le 5 aout, mais on sait désormais tout ou presque du Samsung Galaxy Note 20 Ultra. C’est une nouvelle fois à Roland Quandt que l’on doit cette ultime fuite qui confirme à la fois le design de l’appareil, que Samsung avait déjà dévoilé par mégarde, mais aussi les caractéristiques détaillées et quelques nouveautés.

La fiche technique détaillée

Voici les caractéristiques du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G selon Roland Quandt.

Écran : 6,9 pouces Dynamic AMOLED 120 Hz 3200 x 1440 pixels

SoC : Samsung Exynos 990 à 2,7 GHz

RAM : 12 Go

Stockage : 256 ou 512 Go

Module photo : 108 MP f/1,8 12 MP f/2,2 (ultra grand-angle) 12 MP f/3,0 (zoom optique 5x) autofocus laser Zoom x50

Connexion : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, DeX sans-fil

Ports : USB-C, microSD, Dual SIM

Batterie de 4500 mAh

Protection IP68

Android 10 avec interface Samsung One UI

164,8 x 77,2 x 8,1 mm

Comme on peut le voir, cette liste confirme plusieurs rumeurs, et en dément quelques autres. D’abord, le mode DeX passera bien au totalement sans-fil avec le Galaxy Note 20, et le « Space Zoom x100 » du Samsung Galaxy S20 Ultra serait bien abandonné sur ce nouveau smartphone. En revanche, petite déception du côté du SoC qui serait toujours un Exynos 990, alors que des rumeurs prédisaient un Exynos 992, et que le modèle américain du Note 20 aura bien le droit à un changement de SoC comparé au S20 : un Snapdragon 865 « Plus ». Ce n’est pas qu’une question de puissance, mais aussi d’autonomie.

Dans les détails, on peut noter que le Galaxy Note 20 serait le premier smartphone à bénéficier d’une protection Gorilla Glass 7. La capacité de stockage serait très généreuse, et basée sur de l’UFS 3.1 de dernière génération.

Le premier « Smartphone Xbox »

Parmi les nouveautés découvertes par Roland Quandt, il y a les premiers fruits du partenariat entre Samsung et Xbox. Depuis plus d’un an, Microsoft et le fabricant sud-coréen marchent main dans la main, et le Galaxy Note 20 va aller plus loin dans ce sens. Le Galaxy Note 20 Ultra 5G sera le premier smartphone à avoir été optimisé pour faire tourner xCloud, le service de cloud gaming de Microsoft. On imagine qu’il s’agit notamment de réduire au minimum la latence pour améliorer l’expérience de jeu. Cela devrait surtout se traduire par une préinstallation de l’application Xbox Game Streaming sur les smartphones Samsung.

Le service xCloud, qui doit encore trouver son nom commercial, sera lancé en septembre gratuitement pour les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. Il permet d’accéder à des dizaines de jeux Xbox en streaming. Si on imagine que le Note 20 sera commercialisé vers la fin du mois d’aout, alors on peut penser qu’il sera le premier appareil à bénéficier de la version commerciale du service, en avant-première. Ce ne serait pas la première fois que Samsung signe ce genre de contrat, la marque avait déjà obtenu une période d’exclusivité sur la sortie de Fortnite sur Android en 2018.

Ce n’est pas tout, Microsoft devrait aussi proposer une version optimisée de OneNote pour marcher de concert avec le S-Pen de Samsung, et les gestes aux stylets, et d’autres applications de la firme de Redmond seront préinstallées sur le smartphone.

Un prix au-dessus des 1000 euros

Le site WinFuture n’a pas pu obtenir d’informations sur le prix du Samsung Galaxy Note 20 Ultra, mais le prix devrait se situer au-dessus de la barre des 1000 euros. Il s’agit désormais d’un palier habituellement franchi par les smartphones les plus hauts de gamme du marché.