xCloud : lancement gratuit en septembre pour le Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft en dit plus sur ses projets autour du cloud gaming autour d'un article de Phil Spencer sur la nouvelle philosophie qui anime la marque Xbox.

Dans un long article, Phil Spencer, le patron de Xbox revient sur ce qui définit désormais la marque gaming de Microsoft : « vous ». Derrière ce discours marketing bien ordonné se cachent les différentes initiatives pro consommateurs prises par Microsoft depuis quelques années avec par exemple la possibilité de jouer à ses jeux sur Windows 10 ou Xbox en ne les achetant qu’une seule fois (Xbox Play Anywhere) ou l’intégration de la rétrocompatibilité dans la Xbox Series X et la possibilité de passer à la version « next-gen » des jeux sans frais avec Smart Delivery. On pourrait également mentionner l’ouverture prônée par Microsoft avec le cross-play (la possibilité de jouer en multijoueur avec d’autres plateformes), le programme Xbox Ambassadeurs pour lutter contre la toxicité, ou encore les investissements de Xbox dans l’accessibilité ou la famille.

Autant de pièces d’un grand puzzle dessiné par Phil Spencer, à laquelle une nouvelle pièce vient s’ajouter un plus précisément aujourd’hui : le cloud gaming.

Rétrocompatibilité totale avec la Xbox One (hors Kinect)

Premier point concernant la rétrocompatibilité, Phil Spencer n’y va pas par quatre chemins : « Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console ». La caméra Kinect étant complètement abandonnée par la division gaming de Microsoft depuis plusieurs années, il est logique que les jeux Xbox One qui demandent ce périphérique ne soient pas compatibles.

La question de la rétrocompatibilité est intéressante, car Sony s’est pris les pieds dans le tapis sur ce sujet durant sa présentation de mars. Le dernier message en date de PlayStation indique que « la très grande majorité des plus de 4000 jeux PS4 seront jouable sur PS5 », mais Sony ne précise jamais le calendrier de cette compatibilité. Microsoft indique ici que ce sera bien présent dès le lancement.

Au passage, Phil Spencer rappelle que les accessoires Xbox One, et notamment les manettes, fonctionneront avec la Xbox Series X.

Lancement de xCloud en septembre pour le Xbox Game Pass Ultimate

C’est la grosse annonce cachée dans l’article de Phil Spencer : le service de cloud gaming de Microsoft sera officiellement lancé en septembre. Mieux que ça, la firme annonce que « le Xbox Game Pass et le Projet xCloud fusionneront, sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate ». On ne connait pas encore le nom définitif de xCloud, ou son prix en dehors du Xbox Game Pass Ultimate, mais on en sait désormais plus sur l’arrivée du « Netflix du jeu vidéo ».

Ce lancement se fera dès le mois de septembre pour tous les pays concernés par xCloud, dont la France.