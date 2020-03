PS5 : rétropédalage sur la rétrocompatibilité PS4

Sony s'est décidé à clarifier les choses concernant la rétrocompatibilité de la PlayStation 5. Même s'il reste des zones de floues, la console devrait bien gérer un large nombre de jeux PS4.

La rétrocompatibilité est un élément important à prendre en compte pendant les changements de génération de console. Il permet de troquer son ancienne console contre la nouvelle, et ne pas perdre l’accès aux jeux que l’on a déjà achetés. Ce sera donc un élément à prendre en compte au lancement de la Playstation 5 et de la Xbox Series X.

Cela avait notamment fait le succès de la PS2 ou de la Wii en leurs temps chez les propriétaires de PS1 et de Gamecube.

Depuis la PS4 et la Xbox One, les consoles ont adopté une architecture PC en x86 avec des évolutions matérielles sans rupture comme on a pu le connaitre auparavant, facilitant en principe l’arrivée de la rétrocompatibilité .

C’est bien pour cela que Sony avait déçu mercredi dernier en annonçant que seulement un peu moins d’une centaine de jeux PS4 seraient compatibles au lancement avec la PS5. La firme a décidé de clarifier son annonce par une mise à jour de ses communiqués.

La majorité des 4000 jeux PS4 seront jouables

La nouvelle version de la communication de Sony stipule que « la très grande majorité des plus de 4000 jeux PS4 seront jouable sur PS5 ». La marque ajoute que « les jeux rétrocompatibles tourneront à une fréquence améliorée sur PS5, pour bénéficier de meilleures performances ou une définition d’image plus élevée ». Ce mode « boost » ne sera toutefois pas activé « qu’au cas par cas après un test pour vérifier qu’il n’y a pas de problèmes qui demanderaient des ajustements ».

Notez que Sony ne mentionne plus le lancement de la PlayStation 5 dans sa communication. Il est donc difficile de savoir en l’état si « la majorité des 4000 jeux jouables sur PS5 » s’applique au lancement ou à terme, sans calendrier précis. Quoi qu’il en soit, on imagine que le lancement de la console se fera avec plus de 100 jeux compatibles, contrairement à ce qui avait été suggéré dans un premier temps.

Sony promet de publier plus d’informations d’ici le lancement de la PS5 à la fin de l’année, avec on l’espère par exemple, une liste précise des jeux compatibles au lancement.