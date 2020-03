PS5 : les 100 meilleurs jeux de la PS4 presque tous compatibles au lancement

Dès sa sortie, la Sony PlayStation 5 fonctionnera avec la plupart des 100 jeux les plus populaires de la PS4 a annoncé Sony.

Sony a présenté l’architecture de la future PlayStation 5. L’occasion de voir l’accent mis par le constructeur sur l’intégration du SSD et sur les temps de chargement minimum, quel que soit le type de jeu lancé sur la console de salon.

Un point intéressant mérite d’être soulevé : la rétrocompatibilité confirmée de la PS5 avec les jeux de sa devancière, la PS4. En effet Sony a annoncé, pendant la conférence dédiée, qu’un très grand nombre de jeux populaires de la précédente console seront compatibles avec la PlayStation 5 dès la commercialisation de cette dernière.

Nous avons récemment examiné les 100 meilleurs titres de la Playstation 4 classés par temps de jeu et nous espérons qu’ils seront presque tous jouables au lancement de la Playstation 5.

Difficile de connaître avec exactitude les titres qui composent ce fameux top 100. En revanche, en faisant un tour sur Reddit, on peut tomber sur un classement — datant d’il y a un an — des jeux PS4 comptant le plus de joueurs. Ce n’est pas tout à fait la même chose, mais on peut supposer que certains titres sont présents sur les deux listes.

Si on ne retient que le top 10 du classement des titres par nombre de joueurs, on liste les jeux suivants :

GTA V

Call of Duty : Black Ops III

Fortnite

Fifa 18

Fifa 17

Fifa 16

Call of Duty WWII

Minecraft

Rocket League

Call of Duty: Infinite Warfare

Le responsable de Sony a tout de même précisé que la firme avait besoin de faire davantage de tests jeu par jeu pour vérifier tous les détails techniques.

Encore peu d’informations

Pour rappel la PlayStation 5 est normalement prévue pour la fin de l’année 2020, mais sa sortie risque d’être retardée à cause de la pandémie du coronavirus.

Pendant sa conférence, Sony n’a donné aucune information à ce sujet. Il n’a pas non plus révélé le design ni le prix de la console.