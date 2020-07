Samsung : après s’être passé de dock, le mode DeX se passerait de fil

Lancé pour la première fois en 2017, avec le Galaxy S8, le mode bureau DeX de Samsung nécessitait initialement un dock pour fonctionner. On apprend aujourd'hui qu'après avoir déjà simplifié le concept, le constructeur coréen chercherait désormais à le décliner en sans fil. L'idée ? Se rapprocher du mode bureau sans fil d'EMUI, le logiciel de Huawei pour Android.

Ce n’est pas si lointain, mais souvenez-vous. En 2017, Samsung lançait le mode DeX parallèlement au Galaxy S8. Sous sa forme initiale, cette fonction permettait, pour faire court, d’utiliser son S8 en tant qu’ordinateur de bureau en le connectant à un dock (plutôt volumineux), et en raccordant à ce dock un moniteur ainsi qu’un combo clavier / souris. Concept prometteur, mais frustrant au regard de l’installation requise pour être exploitable, ce dernier se voyait assez rapidement simplifié par Samsung. Un peu plus d’un après, avec le Galaxy Note 9, le fabricant permettait cette fois de se dispenser du dock pour mieux raccorder directement le smartphone à un ordinateur, grâce à sa connectique DisplayPort native. On apprend aujourd’hui que Samsung aurait pour projet d’aller plus loin encore… pour rendre son DeX entièrement sans fil.

Simplifier encore le DeX pour le rendre plus utile

C’est XDA Developers qui a repéré le pot aux roses avant tout le monde, en identifiant la mention d’un mode DeX sans fil dans l’application Samsung Tips, et plus précisément dans le premier volet de la section « Devenez un utilisateur avancé », décrivant cette nouvelle fonction. On y lit noir sur blanc « Utilisez le mode Samsung DeX sur un téléviseur sans un seul câble. Lancez DeX depuis le volet d’accès rapide et choisissez un téléviseur disponible ».

La présence d’un titre temporaire (« DREAM_DEX_HEADER_USE_DEX_WIRELESSLY_M_TIPS ») dans ce didacticiel laisse entendre que Samsung a dû pousser par erreur cette mention dans l’application depuis ses serveurs. Les plus attentifs auront néanmoins peut-être noté le mot « Dream ». Il s’agissait du nom de code interne du Galaxy S10, celui-ci devrait donc être compatible. Il y a par ailleurs fort à parier que cette fonction soit introduite cet été avec le Galaxy Note 20, mais qu’elle soit également compatible avec le triptyque de S20 lancé en début d’année.

En proposant un système de connexion entièrement sans fil pour son DeX, Samsung n’aura toutefois pas la primeur du concept. En effet, Huawei propose déjà un système de diffusion sans fil pour le mode bureau de son logiciel EMUI. Notons par contre que la mention découverte par XDA Developers évoque un téléviseur et non un moniteur PC ou un ordinateur. Il pourrait donc s’agir d’une fonction complémentaire au mode filaire que nous connaissons déjà.