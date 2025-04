Citroën vient de donné quelques informations intéressantes sur la future ë-C3 électrique à moins de 20 000 euros. Autonomie, recharge, puissance… On fait le point.

Il fut un temps où Citroën se refusait de se comparer à Dacia, la firme roumaine étant vue comme low-cost, l’inverse de la marque aux chevrons qui était plutôt vu comme un généraliste accessible, un peu comme Skoda au sein du groupe Volkswagen.

Mais depuis quelques années, Dacia est monté en gamme et Citroën est encore descendu, au point que les deux constructeurs proposent des modèles parfois assez proches en termes de prix. Citroën ne se cache même plus et vise clairement Dacia avec ses nouveaux produits.

Une arrivée prévue pour l’entrée en vigueur du nouveau leasing social ?

Il y a un peu plus d’un an, la marque a présenté et commercialisé la nouvelle ë-C3. Elle fut notamment la principale bénéficiaire du fameux leasing social avec, comme promesse, une voiture électrique à 100 euros par mois. Citroën était même arrivé à faire plus fort avec une offre à 54 euros par mois !

Même si cette époque est désormais révolue, la faute notamment à une régulation du marché et en particulier des valeurs résiduelles, Citroën veut continuer de proposer des modèles plus accessibles.

Comme promis au lancement de la ë-C3 de 113 ch et sa batterie de 44 kWh promettant environ 320 km d’autonomie WLTP, le constructeur allait proposer une alternative encore moins onéreuse que les 23 300 euros, hors bonus, proposée pour la première version.

À l’occasion de la présentation du nouveau ë-C5 Aircross, Citroën a donné quelques détails sur la ë-C3 via un communiqué de presse la moins chère qui arrivera dans le courant de l’été 2025. Hasard du calendrier (ou pas), elle arrivera en même temps que la nouvelle formule du leasing sociale promise par le gouvernement au second semestre 2025.

Un prix qui pourrait descendre à moins de 16 000 euros avec bonus ?

Cette ë-C3 abordable sera proposée, comme déjà annoncé, à partir de 19 990 euros. Elle disposera d’une batterie LFP de 30 kWh lui octroyant 200 km d’autonomie en usage mixte WLTP. Elle perdra également quelques chevaux sous le capot, le moteur électrique ne développant que 82 ch.

De série, la voiture ne disposera pas d’un chargeur rapide. Il faudra alors sans doute se contenter d’une recharge AC de 11 kW, de quoi faire le plein en environ 3h. Citroën indique qu’une recharge « rapide » de 30 kW sera disponible en option. De quoi faire le plein en une heure environ.

Surtout, cette ë-C3 sera éligible au bonus écologique, puisqu’elle est fabriquée en Europe, et plus précisément à Trnava, en Slovaquie. Le prix tombera donc à environ 16 000 euros avec le bonus de 4 000 euros, au mieux, si vous êtes dans la « bonne » tranche d’imposition, ou bien environ 18 000 euros avec le bonus de 2 000 euros accordé à tout le monde.

Par conséquent, elle devient plus intéressante que la Dacia Spring qui reste plus cher. En France, le bonus écologique exclut désormais les voitures produites en Chine. Résultat : pas d’aide pour la Spring, qui démarre à 16 900 euros hors options avec le petit moteur de 45 ch, et 18 900 euros pour la version « Expression » avec le bloc de 65 ch.

En dehors de la polyvalence du fait de sa petite motorisation, il reste à la Spring un petit avantage en termes d’autonomie par rapport à la Citroën, puisqu’elle est homologuée à 228 km d’autonomie WLTP.

Citroën annonce une ouverture des commande avant l’été 2025.