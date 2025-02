Audi dévoile la moins chère de ses voitures électriques, mais attention aux concessions

Le prix reste, avec l’autonomie, le nerf de la guerre sur le marché des véhicules électriques, même pour un constructeur premium comme Audi. Voici donc une nouvelle version de l’Audi Q4 électrique qui maintient son tarif sous les 47 000 euros !

Audi Q4 40 e-tron // Source : Audi

La nouvelle version de l’Audi Q4 40 e-tron annonce combiner prix, autonomie et bon niveau d’équipement. Est-elle pour autant la meilleure affaire dans la gamme du Q4 e-tron ?

Une batterie plus compacte

La nouveauté de cette version Q4 40 e-tron par rapport au Q4 45 e-tron est la taille de la batterie. Si le Q4 45 e-tron utilise une batterie de 82 kWh, le Q4 40 e-tron réduit la capacité de son accumulateur d’énergie à 63 kWh.

Audi Q4 40 e-tron // Source : Audi

L’autonomie WLTP est donc annoncée à 423 km pour la version Sportback (SUV coupé) et 412 km pour la version classique, ce qui est bien inférieur aux 545 km annoncés pour la version Q4 45 e-tron.

Une charge plus rapide

Cette version Q4 40 e-tron accepte une puissance de charge de 165 kW, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en 24 minutes et de récupérer 155 km en 10 minutes. La version propulsion de l’Audi Q4 45 e-tron se charge à une puissance maximale de 135 kW, ce qui induit un temps de charge plus long pour passer de 10 à 80 %. En version Transmission Intégrale, la Q4 45 annonce 28 minutes sur le même exercice.

Audi Q4 40 e-tron // Source : Audi

Profitant du système de navigation, il est possible de planifier sa charge en ayant une estimation du niveau de batterie à l’arrivée au chargeur. Le véhicule dispose d’un préconditionnement automatique de la batterie, associé au planificateur d’itinéraire. Il est également possible de déclencher le préconditionnement de la batterie manuellement si le planificateur n’est pas utilisé.

Audi a aussi simplifié la démarche d’entretien de son véhicule. Le nouveau rappel d’entretien prédictif permet de visualiser clairement le plan d’entretien du véhicule et l’état des composants : plaquettes de frein, batterie 12 volts ou contenu de la trousse de premiers secours. Si le conducteur choisit d’activer cette fonction, le concessionnaire de référence sélectionné par le propriétaire est prévenu et prend contact pour convenir d’un rendez-vous. Si Audi annonce vouloir simplifier la démarche d’entretien pour les automobilistes, l’idée est aussi de garder le plus longtemps possible les clients dans le réseau.

Un habitacle connecté

L’Audi Q4 40 e-tron comprend le système MMI avec l’Audi Application Store, permettant de télécharger directement sur son véhicule des applications de navigation, d’actualité, de sport, de jeux vidéo, de musique ou encore de télécommunication. À l’achat du véhicule, un forfait de données d’un an et de 25 Go est offert, et il peut être activé via Cubic Telecom.

ChatGPT est également inclus dans l’Audi Q4 40 e-tron. Le système de commande vocale amélioré permet d’agir sur les paramètres d’infodivertissement, de navigation et de climatisation sans action physique des passagers.

L’équipement de série comprend la navigation MMI, l’infodivertissement Audi connect, le combiné d’instruments Audi virtual cockpit de 10,25 pouces, le hayon de coffre électrique avec la clé confort et la pédale virtuelle, ou encore les sièges avant chauffants.

Une bonne affaire ?

Audi annonce dans un communiqué de presse un tarif débutant à partir de 46 150 euros, ce qui lui laisse une chance d’être éligible au bonus écologique en France, d’autant plus que le Q4 est produit à Zwickau en Allemagne.

Audi Q4 40 e-tron // Source : Audi

En revanche, l’écart de prix est faible avec la version Q4 45 e-tron, actuellement au catalogue pour 46 990 euros contre 52 950 euros en Allemagne. Elle propose une batterie de 82 kWh et une autonomie WLTP de 545 km, quand le Q4 40 e-tron propose 423 km. La charge est certes plus rapide et l’équipement de série est complet.

Les commandes de la version Q4 40 e-tron doivent ouvrir mi-février, toutefois Audi n’a pas encore dévoilé la liste des marchés qui auront le droit à l’Audi Q4 40 e-tron. Il est possible que la France ne soit pas concernée, ou qu’elle vienne remplacer la version 45 et que cette dernière monte en prix.