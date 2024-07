Audi lance une Q4 e-tron plus abordable : mais pourquoi la France n’y a pas droit ?

Audi étend la gamme de son Q4 e-tron avec une version d’entrée de gamme baptisée 35. Au programme : petite batterie, autonomie réduite et prix serré. Mais ce modèle ne devrait pas arriver, en tout cas dans l’immédiat, sur le marché français.

Chez Audi, la gamme électrique est en train, doucement mais sûrement, de se compléter. Du côté des SUV, avec la présentation récente du Q6 e-tron, la gamme est plutôt large avec trois produits qui couvrent une bonne partie des segments, même si un plus petit SUV type Q2 e-tron manque à l’appel.

Ce produit ne semble pas encore dans les cartons, mais cela pourrait se décanter d’ici 2027, voire 2028, quand Volkswagen aura présenté la version SUV de son ID.2, qui reprendra les mêmes bases qu’un éventuel Q2 e-tron.

Une plus petite batterie pour réduire le prix

Pour le moment, nous n’y sommes pas encore, et Audi continue d’étoffer la gamme de son Q4 e-tron. En France, l’entrée de gamme, c’est la version 45 disponible à partir de 53 550 euros.

Malgré le fait que ce modèle soit fabriqué en Europe, il ne peut bénéficier du bonus écologique de 4 000 euros puisque son prix dépasse le fameux seuil des 47 000 euros. Plus tôt cette année, la firme aux anneaux avait toutefois présenté une édition spéciale moins chère pour profiter du bonus, mais il s’agissait d’une série limitée.

Aujourd’hui, Audi nous présente un Q4 e-tron d’entrée de gamme, une version 35 avec une petite batterie de seulement 55 kWh (52 kWh nets) contre 82 kWh (77 kWh nets) pour les autres modèles.

Conséquence, l’autonomie est largement réduite, avec 355 km selon le cycle WLTP, et 10 km de plus pour la version Sportback plus aérodynamique. À titre de comparaison, la version 45 revendique 554 km selon le cycle WLTP. La puissance de charge DC baisse un peu et passe de 175 kW à 145 kW.

Bientôt en France ?

Le but de cette manœuvre, c’est évidemment de faire baisser les prix. En Allemagne, le Q4 e-tron 35 débute à partir de 45 600 euros, et 47 600 euros en version Sportback.

Et en France ? Contacté par nos soins, Audi nous a signifié que cette version était en cours d’étude, mais que, pour le moment, elle n’avait pas vraiment d’intérêt dans le sens où l’autonomie proposée était trop faible pour contenter les clients habituels de ce genre de voitures.

Toutefois, si Audi a besoin d’accélérer ses ventes, notamment en fin d’année, une commercialisation n’est pas à exclure, très certainement sous les 47 000 euros pour profiter du bonus de 4 000 euros. Cela nous amènerait donc à un Q4 à environ 43 000 euros en prix de base.

Mais avec moins de 400 km d’autonomie, les clients pourraient se tourner vers d’autres modèles au même prix et plus endurant, à commencer par le Tesla Model Y Propulsion, actuellement proposé à 44 990 euros, hors bonus de 4 000 euros aussi, et avec une autonomie de 455 km.