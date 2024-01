L’Audi Q4 e-tron est de nouveau éligible au bonus écologique, mais il n’y en aura pas pour tout le monde

Audi vient de présenter une série limitée de son Q4 e-tron appelé sobrement "Design Edition". Elle permet au SUV électrique premium de s'afficher à 46 900 euros, de quoi bénéficier du bonus écologique de 4 000 ou 5 000 euros.

L’Audi Q4 e-tron, on ne peut pas dire que ce soit l’archétype de la voiture électrique à subventionner en France. Pourtant, le constructeur est parvenu à faire entrer son SUV électrique dans les clous du bonus écologique grâce à une nouvelle série spéciale baptisée « Design Edition ».

Enfin, « nouvelle » est un bien grand mot, puisque cette version a déjà été disponible l’an dernier en France pendant quelques mois. 400 exemplaires avaient alors trouvé preneur.

Plus de 500 km d’autonomie et un bon niveau d’équipements

Cette série spéciale repose sur la motorisation 45 e-tron, c’est-à-dire avec un moteur électrique de 285 ch et 460 Nm. La batterie de 77 kWh de capacité confère au SUV une autonomie de 533 km selon le cycle WLTP grâce aux récentes améliorations apportées à la voiture.

La dotation d’équipements est complète avec, de série, la navigation, le hayon électrique, les sièges avant chauffants, le combiné numérique (virtual cockpit) ou encore des jantes 19 pouces.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, le gouvernement a largement revu le bonus écologique pour 2024 en France. Si le seuil de 47 000 euros ne bouge pas, un score environnemental prenant en compte des paramètres tels que le lieu de production a été mis en place. En d’autres termes, les voitures fabriquées en Chine (Tesla Model 3, Dacia Spring…) ne seront plus subventionnées.

Bonne nouvelle pour le Q4 donc, puisque son lieu de production se situe à Bruxelles. Avec un prix de base de 46 900 euros, cette série « Design Edition » entre donc dans les clous, et Audi profite même d’un flou dans le règlement repéré par Tesla l’an dernier pour annoncer qu’il sera toujours possible d’équiper son Q4 de quelques options supplémentaires, même si le prix dépasse les 47 000 euros, et toujours profiter du bonus.

Un concurrent redoutable face au Tesla Model Y

En revanche, nous ne savons toujours pas encore si le bonus écologique s’établit à 4 000 ou 5 000 euros. Dans les deux cas, cela permet au Q4 e-tron de voir ses prix baisser à respectivement 41 900 euros ou 42 900 euros, hors option. Mais attention, il n’y en aura pas pour tout le monde, puisqu’Audi n’a prévu que 700 unités pour cette série spéciale.

La Tesla Model Y est clairement dans le viseur du Q4 e-tron, puisque le SUV américain, fabriqué à Berlin et qui dispose encore du bonus écologique, s’échange à partir de 45 990 euros en version propulsion, avec 455 km d’autonomie.