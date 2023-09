L’Audi Q4 e-tron se recharge encore plus vite et monte en puissance, mais pas seulement

Audi offre une petite mise à jour à sa voiture électrique, la Q4 e-tron, qui profite d'une charge plus rapide, d'une puissance en hausse ainsi que de nouvelles aides à la conduite. Le SUV en profite également pour faire évoluer son prix.

Audi propose actuellement une gamme bien remplie de voitures électriques, alors que la firme prévoit de ne plus vendre de modèles thermiques à partir de 2033. Soit deux ans avant l’échéance imposée par l’Union européenne pour tous les constructeurs. La marque n’est donc pas en retard, tandis qu’elle commercialise déjà ses e-tron GT, Q8 e-tron et autres Q4 e-tron, en attendant l’arrivée prochaine du Q6 e-tron.

Quelques évolutions

Mais en plus de travailler au lancement de nouveaux modèles, le constructeur continue d’améliorer ses voitures déjà commercialisées. En mars dernier, ce dernier introduisait notamment les mises à jour OTA (over the air) à distance sur son Q4 e-tron. Quelques jours avant, le SUV électrique profitait également de quelques améliorations, notamment en ce qui concerne la recharge devenue un peu plus rapide.

Mais la marque aux quatre anneaux, qui se penche actuellement sur sa future RS 6 électrique ne veut pas s’arrêter là. E annonce dans un communiqué tout juste publié l’arrivée de nouvelles améliorations pour son rival de la Tesla Model Y. Ce dernier voit notamment sa charge devenir un peu plus rapide, passant désormais à 28 minutes pour aller de 10 à 80 %.

La puissance maximale passe à 175 kW pour les versions dotées de la transmission intégrale Quattro et à 135 kW pour les modèles en propulsion. Si la capacité n’évolue pas, puisqu’elle reste à 77 kWh nets, soit 82 kWh bruts, la chimie des cellules a été légèrement retravaillée. Par ailleurs, le SUV électrique est aussi doté d’un planificateur d’itinéraire privilégiant les bornes rapides.

Ce dernier active alors le pré-conditionnement de la batterie, qui permet de la mettre à bonne température pour une charge optimale et plus rapide. Pour la toute première fois, le SUV est aussi doté d’un système de post-conditionnement, qui refroidit l’accumulateur si ce dernier dépasse un certain seuil qui l’empêcherait de fonctionner de manière idéale. Car on sait que la température a un impact important sur la consommation, et donc l’autonomie.

Une puissance en hausse

L’Audi Q4 e-tron inaugure également un tout nouveau moteur synchrone à aimant permanent (PSM) sur l’essieu arrière, qui offre une puissance plus élevée. La verison 45 e-tron se décline en propulsion et en transmission intégrale, avec une puissance de 286 chevaux. La variante 55 e-tron quattro coiffant la gamme revendique quant à elle 340 chevaux au total.

Le SUV électrique affiche une autonomie qui peut atteindre les 562 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis que la vitesse maximale est désormais bridée à 180 km/h quelle que soit la version. Le Q4 e-tron se veut aussi un peu plus dynamique, puisqu’il s’offre une suspension retravaillée et une direction plus directe et plus ferme. La garde au sol a été abaissée de 15 millimètres.

Pour la toute première fois, le SUV allemand se dote aussi du changement de voie assisté, associé au régulateur de vitesse adaptatif. Ainsi, il suffit de mettre le clignotant pour que la voiture déboîte seule. Une technologie qui nous rappelle ce que propose Tesla, désormais dépassée par Mercedes sur ce point. Le Q4 e-tron s’offre aussi un nouveau son pour prévenir les piétons lorsqu’il circule à basse vitesse.

Cette nouvelle version en profite pour faire évoluer son prix, désormais affiché à partir de 53 000 euros, ce qui l’empêche d’être éligible au bonus écologique. Une stratégie qui va à l’encontre de celle choisie par d’autres marques à la suite de la guerre déclenchée par Tesla. À noter que le SUV ouvrira ses commandes dès le 26 septembre et sera désormais livré de série avec le MMI Navigation, les sièges avant chauffants et le hayon électrique.