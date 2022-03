L’Audi Q4 e-tron s’améliore en charge rapide et agrandit son écran

Des nouveautés arrivent sur l'Audi Q4 e-tron en version 2022, et vont faire plaisir à ceux qui attendent avec impatience leur véhicule. La charge rapide s'améliore et un nouvel écran pour l'infodivertissement est disponible.

Le SUV électrique de la marque aux quatre anneaux continue de s’améliorer en 2022. En effet, Audi a communiqué pour indiquer que la charge rapide allait devenir encore plus performante, qu’un nouvel écran pour l’infodivertissement était disponible, et plus encore.

Une charge rapide toujours plus rapide

Le constructeur allemand vient d’annoncer que les Audi Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback (sa version coupé) pouvaient désormais charger jusqu’à 135 kW de puissance. Le temps de charge est ainsi réduit à 29 minutes pour passer de 5 à 80 % de batterie dans des conditions idéales pour les véhicules équipés du pack de batterie de 77 kWh.

Ce délai baisse par ailleurs à 36 minutes pour les Audi Q4 45 e-tron quattro, Q4 50 e-tron quattro et Q4 Sportback 50 e-tron quattro.

Le constructeur précise que « ces améliorations reposent sur un logiciel optimisé pour les systèmes de gestion thermique et de contrôle de la batterie », ce qui semble indiquer que cela pourra s’appliquer sur les véhicules déjà en circulation à l’aide d’une mise à jour à distance.

Amazon Alexa intégré, application qui évolue, et un écran plus grand

L’assistant virtuel d’Amazon, Alexa, est intégré dans le système Audi Connect : ainsi les conducteurs pourront gérer les appareils connectés à Alexa depuis leur véhicule. Le constructeur rappelle également qu’un nouvel écran de 11,6 pouces (1 764 x 824 pixels) vient remplacer l’ancien de 10,2 pouces pour devenir le plus grand écran jamais utilisé sur un véhicule de la marque.

Enfin, l’application myAudi qui permet de communiquer avec le véhicule offre de nouvelles fonctionnalités pratiques. Des itinéraires planifiés à l’avance pourront être partagés vers le véhicule directement depuis l’application. Les arrêts de charge seront automatiquement ajoutés, en tenant compte de la circulation mais aussi de l’historique de consommation du conducteur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.