Audi Q4 Sportback e-tron : même la version coupé s’arrache sous les 40 000 euros

Audi a dévoilé la grille tarifaire de la déclinaison coupé de son SUV électrique Q4 Sportback e-tron : l’entrée de gamme atteint les 44 800 euros, qui chutera sous la barre des 40 000 euros avec l’application du bonus écologique de 6000 euros.

La gamme électrique d’Audi se précise petit à petit. Après avoir levé le voile sur son Q4 e-tron en avril dernier, suivi des tarifs selon chaque motorisation, la firme d’outre-Rhin enchaîne avec la version coupé de son SUV branché, j’ai nommé le Q4 Sportback e-tron. Ce dernier est décliné selon deux niveaux de puissance.

L’Audi Q4 Sportback 35 e-tron revendique 170 ch pour un couple de 310 Nm, le tout combiné à une batterie de 52 kWh lui offrant une autonomie de 341 kilomètres WLTP. Ce modèle est vendu au prix de 44 800 euros, soit 2000 euros de plus que la Q4 35 e-tron classique. Dans l’idée, le constructeur applique donc la même stratégie tarifaire.

Moins onéreuse que la Tesla Model Y

En effet, en restant sous le seuil des 45 000 euros, ce modèle est éligible au bonus écologique français. De 7000 euros aujourd’hui, il chutera à 6000 euros à partir du 1er juillet 2021. En sachant que le véhicule débarquera en concession en novembre prochain, Audi table sur l’aide de 6000 euros.

Avec, le Q4 Sportback 35 e-tron chutera donc à 38 800 euros. Le constructeur allemand veut ici taper fort avec un SUV compact le plus abordable possible, en sachant que ce segment jouit d’une certaine popularité depuis quelques années déjà. Cette version du Q4 Sportback e-tron reste aussi moins onéreuse que le Tesla Model Y (63 000 euros), mais se montre moins endurante d’environ 160 km.

Deux autres versions intermédiaires en approche

En revanche, le refrain n’est pas du tout le même du côté du Q4 Sportback 50 e-tron quattro. Plus puissante, cette déclinaison propose 299 ch pour un couple de 460 Nm, grâce à ses deux moteurs électriques. Sa batterie de 77 kWh, elle, lui confère un rayon d’action de 485 kilomètres WLTP.

Plus endurante et plus véloce, cette version fait grimper la note à 67 700 euros. Oubliez, donc, la moindre aide financière de l’État, puisque la barre des 60 000 euros est ici largement dépassée. Il se pourrait cependant que les Q4 Sportback 40 e-tron (204 ch) et Q4 Sportback 45 e-tron (265 ch), attendus fin juillet, y aient le droit selon les prix annoncés.