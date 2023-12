Enorme baisse de prix pour l’Audi Q4 e-tron : plus de 10 000 €, mais il faudra être rapide

Audi annonce le retour de la série spéciale Design Edition sur son Q4 e-tron, afin qu'il puisse à nouveau être éligible au bonus écologique. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde...

Cela fait depuis 2008 que le gouvernement propose le bonus écologique, destiné à inciter les automobilistes à s’offrir des voitures plus « propres ». Mais au fil des années, les conditions se sont très largement durcies, alors que seules les autos 100 % électriques y sont désormais éligibles. Mais ce n’est pas tout.

Une nouvelle série spéciale

Et pour cause, pour pouvoir profiter de ce petit coup de pouce de 5 000 euros, qui pourrait passer à 8 000 euros l’an prochain pour les plus modestes, il faut respecter des règles. Outre un poids qui doit être situé sous les 2,4 tonnes, les voitures électriques doivent également impérativement coûter moins de 47 000 euros pour bénéficier de cette aide financière. Et désormais, elles doivent aussi obtenu un score environnemental suffisamment bas.

Ces critères, l’Audi Q4 e-tron les remplit quasiment tous. En effet, il fait partie de la liste des modèles éligibles à l’aide de l’État pour l’année prochaine, aux côtés du BMW iX1 ou encore du Jeep Avenger, entre autres. Mais il y a tout de même un petit hic : son prix. Et pour cause, le SUV électrique démarre à partir de 53 000 euros, ce qui l’empêche de pouvoir toucher l’aide, en théorie. Car le constructeur a trouvé une parade.

Dans un communiqué tout juste publié, ce dernier annonce en effet le retour de la série spéciale baptisée Design Edition sur son Q4 e-tron. Cette dernière avait déjà été lancée un peu plus tôt dans l’année, afin de réduire le prix du SUV électrique. De ce fait, il démarrera désormais à moins de 47 000 euros, mais son prix exact n’a pas encore été révélé. Logique, puisqu’il ne sera commercialisé qu’à partir du mois de janvier prochain.

Ainsi, ce cousin des Volkswagen ID.5 et autres Skoda Enyaq qui repose sur la plateforme MEB du groupe allemand devrait perdre au moins 6 000 euros. Une chute qui nous rappelle également celles opérées par Tesla depuis le début de l’année, engendrant une véritable guerre des prix. Et ce n’est pas fini, car BYD annonce l’arrivée d’une nouvelle encore plus intense.

Une dotation généreuse

Mais à quoi aura-t-on le droit avec cette nouvelle finition d’entrée de gamme ? Et bien bonne nouvelle, la dotation est plus que correcte. Elle inclut entre autres le combiné numérique Virtual Cockpit, les sièges avant chauffants, les jantes de 19 pouces ainsi que le hayon électrique ou encore la navigation. Il faudra cependant patienter avant de connaître avec précision la liste de tous les équipements de cette version.

La bonne nouvelle, c’est qu’il sera possible d’ajouter de nombreuses options, en dépassant le prix de 47 000 euros, et de continuer à bénéficier du bonus. Une possibilité récemment introduite et confirmée par le gouvernement.

Cette dernière profite également des améliorations introduites au mois de septembre dernier, avec une puissance en hausse affichée à 285 chevaux sur cette motorisation 45 e-tron propulsion. Cette dernière rivalise avec la Tesla Model Y Propulsion, affichée quand à elle à partir de 45 990 euros et toujours éligible au bonus grâce à sa fabrication en Allemagne.

L’autonomie de l’Audi Q4 e-tron a aussi été revue à la hausse, puisque le SUV électrique peut désormais parcourir jusqu’à 533 kilomètres en cycle WTLP sur cette version. La suspension a également profité d’un travail de la part des ingénieurs, afin d’améliorer la tenue de route. Sur le papier, tout semble idéal pour l’achat de cette déclinaison relativement abordable. Mais attention, car seulement un nombre limité d’exemplaires sera proposé.

Pour la précédente fournée, seulement 400 unités avaient été mises en vente. Il faut cependant se souvenir que le constructeur a du mal à vendre son SUV électrique, alors qu’il n’en n’écoule habituellement que 200 à 400 par mois. Les commandes pour la version Design Edition ouvriront dès le mois de janvier 2024.