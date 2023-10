Plus de 11 000 € de baisse pour cette Audi électrique, mais il y a un gros mais

Audi offre une nouvelle série spéciale à son Q4 e-tron et lui permet d'être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, grâce à une forte baisse de prix. Ce dernier démarre désormais à partir de 46 900 euros, soit une baisse de plus de 11 000 euros, mais attention aux conditions et au nombre d'exemplaires.

Depuis le début de l’année, les constructeurs se lancent dans une grande guerre des prix, déclarée par Tesla. Et pour cause, le constructeur américain a opéré de fortes baisses de ses prix à plusieurs reprises, notamment sur ses Model 3 et Model Y, ainsi que sur ses Model S et Model X plus récemment. Une chute qui n’a pas laissé les autres constructeurs indifférents.

Une nouvelle série spéciale

C’est par exemple le cas d’Audi, qui a décidé de se lancer dans cette guerre, afin de mieux rivaliser avec la firme d’Elon Musk. C’est ainsi qu’elle annonce dans un communiqué qu’elle revoit à la baisse le prix de l’un de ses modèles électriques, à savoir le Q4 e-tron. Ce dernier est en effet désormais affiché à partir de 46 900 euros, contre 53 000 euros jusqu’à présent.

Une chute non négligeable de 6 100 euros, qui permet désormais au Q4 e-tron d’être éligible au bonus écologique de 5 000 euros. De quoi inciter les clients à sauter le pas, puisque ces derniers pourront s’offrir le SUV pour un prix de 41 900 euros. À titre de comparaison, la Tesla Model Y s’affiche à partir de 45 990 euros, bonus écologique non déduit.

Pour mémoire, le coup de pouce du gouvernement est réservé aux voitures de moins de 47 000 euros à l’heure actuelle. De quoi aider la firme aux anneaux à rivaliser avec le constructeur américain ? Cela reste à prouver. Car Tesla cartonne toujours autant, avec son SUV qui reste en tête des ventes de modèles électriques en Europe et en France.

D’autant plus que cette nouvelle version d’entrée de gamme est en fait une série spéciale, qui n’est en fait limitée qu’à 400 exemplaires seulement. Il s’agit donc plutôt d’un effet d’annonce que d’une vraie offre, car nul doute que les clients devraient vite dévaliser le constructeur. Nuançons toutefois cette affirmation, puisqu’Audi vend habituellement entre 200 à 300 Q4 e-tron par mois. À noter que cette finition baptisée Design Edition n’est disponible qu’avec la motorisation 45 e-tron.

Quelle dotation ?

Pour rappel, cette dernière affiche une puissance de 285 chevaux, qui avait été augmentée quelques mois plus tôt. Celle-ci est envoyée uniquement sur les roues arrière. Elle embarque une batterie affichant une grande capacité de 77 kWh, qui peut se recharger en une trentaine de minutes sur une borne rapide à une puissance de 175 kW en courant continu.

Mais alors, à quoi les clients ont-ils le droit sur cette version ultra-limitée ? Cette dernière offre une dotation assez complète, intégrant la peinture métallisée ainsi qu’un pack d’options comprenant le hayon électrique, les sièges avant chauffants ou encore la navigation sur l’écran tactile de 10,1 pouces. Ce dernier peut pour rappel atteindre les 11,6 pouces selon les versions.

Par ailleurs, cette variante profite d’une autonomie en légère hausse, qui passe désormais à 533 kilomètres selon le cycle WLTP. À noter qu’il est également possible de s’offrir cette série spéciale en LOA, moyennant un loyer mensuel de 490 euros. Reste désormais à savoir si cette baisse très temporaire du prix du SUV électrique l’aidera à faire grimper ses ventes.

Et pour cause, les journalistes du site Automobile Propre expliquent dans un récent article que l’Audi Q4 e-tron aurait du mal à se vendre. À tel point que le constructeur n’aurait finalement pas besoin de nouvelles lignes de production au sein de l’usine de Zwickau, en Allemagne. Une production européenne qui permettra au SUV de rester éligible au bonus écologique l’an prochain.