Audi ferme l’une de ses usines dédiées à la production de voitures électriques

Si l’on sait Volkswagen en difficulté, c’est en réalité la même situation chez Audi. Le constructeur a pris la décision de fermer son usine belge.

Crédits : Audi

À Bruxelles, Audi produisait les Q8 e-tron. Cependant, le plus gros des SUV électriques d’Audi arrivant à la fin de sa carrière, le constructeur aux anneaux s’est interrogé sur l’avenir de l’usine belge. Comme on s’en doutait, la décision a été prise de fermer ce site de production. Audi doit donc se séparer de 3 000 employés et propose un plan social, dont voici les détails.

Une fermeture d’usine et un plan social pour 3 000 ouvriers

Environ 3 000 salariés sont concernés par cette fermeture d’usine, malgré une vive opposition. Afin de mieux faire accepter cette décision, Audi offre à ses employés l’indemnité légale de licenciement, mais aussi une prime volontaire de l’entreprise. Dans le communiqué de presse du constructeur, on peut lire qu’Audi « versera plus du double de l’indemnité légale de licenciement aux salariés ».

Audi Q8 e-tron Sportback // Source : The Good Click

D’après les informations du journal belge Nieuwsblad, les employés ayant 30 ans de service recevront une indemnité de départ brute totale comprise entre 200 000 et 400 000 euros, en fonction de leur poste et de leur salaire.

Audi Q8 e-tron Sportback // Source : The Good Click

De plus, Audi propose à ses employés sur le départ une série de programmes de soutien accessibles. L’objectif est de favoriser la poursuite de carrière des travailleurs grâce à des programmes de coaching et des services d’outplacement pour les salariés. Ce programme devrait permettre de trouver des emplois dans d’autres entreprises. L’accompagnement concerne également les employés de plus de 60 ans bénéficiant de régimes de retraite spéciaux.

Gerd Walker, membre du directoire de la production d’Audi AG, s’est exprimé sur ce sujet d’accompagnement : « Nous avons une responsabilité sociale envers tous les employés. C’est pourquoi il était important pour nous et pour moi personnellement de parvenir à une solution commune avec les partenaires sociaux à Bruxelles. Nous y sommes parvenus grâce au plan social qui vient d’être approuvé. »

L’usine fermera fin février

Audi a déjà annoncé la date de fermeture de l’usine Audi Brussels, prévue pour le 28 février prochain. C’est la fin d’une histoire débutée en 1949 avec Volkswagen pour la production de la Coccinelle, de la Golf, de la Passat et de la Polo. Devenue Audi Brussels en 2007, l’usine est restée dans le groupe VAG mais s’est consacrée à la production de la citadine Audi A1 avant la délocalisation de cette dernière chez Seat, en Espagne. En 2018, Audi a décidé d’en faire le centre de production de ses véhicules électriques Audi e-tron, dont le Q8 e-tron.

Aerial View Audi Site Brussels, Belgique

Selon les informations d’Electrive.com, Audi avait déjà évoqué des problèmes logistiques liés à cette usine. La proximité d’une ligne de chemin de fer empêche toute possibilité d’expansion, et aucun atelier de carrosserie n’est présent sur place. Les panneaux de carrosserie doivent être livrés depuis d’autres usines, ce qui limite le potentiel de réduction des émissions de CO2. À une époque où les constructeurs sont fortement incités à réduire le moindre gramme de CO2, Bruxelles n’avait plus les atouts nécessaires pour rester en activité.