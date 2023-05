Essai Audi Q8 e-tron Sportback : un SUV stylé et confortable pour rivaliser avec le Tesla Model X

En parallèle de son nouveau Audi Q8 e-tron standard, la marque allemande lance également la version Sportback, qui se distingue par un style un peu plus dynamique. Le SUV électrique a-t-il ainsi toutes les cartes en mains pour faire de l’ombre au Tesla Model X et à ses rivaux allemands ? Pour le savoir, nous en avons pris le volant dans différentes conditions, dans cet essai complet et détaillé.

Audi n’échappera pas à l’électrification. Comme tous les constructeurs, la firme allemande sera contrainte d’arrêter de vendre des voitures thermiques à partir de 2035 en Europe, conformément à la volonté de Bruxelles. Elle commence déjà à se préparer à cette échéance et sera même en avance, puisqu’elle ne commercialisera plus aucun modèle à combustion interne à partir de 2033 dans sa gamme. Avant cela, et dès 2026, la marque aux anneaux cessera de lancer de nouveaux véhicules essence. Elle prévoit ensuite d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2030.

Pour atteindre ces objectifs, Audi doit évidemment étoffer son catalogue électrique. Dès 2018, la firme a lancé son e-tron, suivi par les e-tron GT et RS e-tron GT puis le Q4 e-tron en 2021. En fin d’année, ce sera au tour du Q6 e-tron de voir le jour afin de venir épauler les modèles déjà présents. Mais avant cela, il est temps pour le premier véhicule électrique, le Q8 e-tron, de s’offrir une petite cure de jeunesse avec un restylage de mi-carrière.

Pour mémoire, plus de 175 000 exemplaires ont trouvé preneurs à travers le monde depuis le lancement de la première version. Mais il était tout de même temps d’offrir un léger lifting au SUV électrique, qui en profite également pour revoir son patronyme afin de mieux s’intégrer dans le catalogue. C’est ainsi qu’il hérite du nom de Q8 e-tron, puisqu’il se situe entre les Q7 et Q8 thermiques. Attention, il ne remplace absolument pas ce dernier, qui reste encore présent dans le catalogue.

Cette nouvelle appellation permet de mieux coller à la nomenclature de la gamme, mais également de marquer un vrai tournant avec l’ancienne mouture. Car ce n’est pas la seule chose qui évolue sur cette nouvelle version, qui en profite aussi pour revoir son design, mais également ses caractéristique techniques. Des changements indispensables afin de mieux rivaliser avec les Tesla Model X, Mercedes EQE SUV et autres BMW iX et de rester dans la course.

Fiche technique

Modèle Audi Q8 e-tron (2022) Dimensions 4,915 m x 1,937 m x 1,633 m Puissance (chevaux) 340 chevaux 0 à 100km/h 6 s Niveau d'autonomie 2 Vitesse max 200 km/h Taille de l'écran principal 10,1 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 86700 euros Prix 86 700 € Fiche produit Voir le test

Cet essai a été réalisé dans le cadre d’un voyage presse organisé par la marque.

Design : un peu plus de dynamisme

Comme nous avons déjà pu le voir en détail lors de notre précédent essai du Audi Q8 e-tron avec sa version standard, le SUV allemand évolue assez profondément par rapport aux restylages que l’on a l’habitude de voir. On remarque d’emblée la nouvelle calandre plus travaillée et légèrement élargie, associée à des prises d’air qui prennent également un peu plus de place. Les optiques n’ont en revanche pas été touchées.

Le profil évolue quant à lui pas d’un iota, puisque la longueur est toujours affichée à 4,92 mètres. Une valeur strictement identique à la version SUV, et qui se rapproche des 5 06 mètres du Tesla Model X. En revanche, la hauteur est légèrement inférieure, puisqu’elle culmine à 1,62 mètres pour le Q8 e-tron Sportback, soit 14 millimètres de moins que la version classique.

Il est possible d’opter pour une calandre rétro-éclairée, comme le propose notamment le Skoda Enyaq iV. À noter que le Cx (coefficient de trainée aérodynamique) a été considérablement réduit sur notre modèle d’essai, affiché à 0,24 contre 0,26 auparavant. De quoi réduire la consommation à hautes vitesses. Une valeur strictement identique à son rival américain. Un résultat notamment rendu possible par les nombreuses améliorations incluant l’arrivée de volets actifs sur la calandre et les jantes aéro de 21 pouces.

Habitabilité : plus que correcte malgré le toit plus bas

Vous ne serez évidemment pas surpris d’apprendre que l’Audi Q8 e-tron ne fait pas évoluer son empattement par rapport au modèle standard. Ce dernier est donc toujours affiché à 2,92 mètres, ce qui est plus que correct pour un véhicule de ce segment. S’il est plus petit que le Q8 thermique, notre modèle d’essai reste tout de même très habitable, et ce même pour les occupants installés à l’arrière. Ces derniers profitent d’une garde au toit de 97,6 centimètres, soit environ 3 centimètres de moins que le SUV classique.

L’espace aux jambes est également très correct, tandis que le conducteur et son passager à l’avant sont également chouchoutés. La version S-Line, qui joue désormais le rôle d’entrée de gamme, est livrée de série avec les sièges électriques et chauffants, qui offrent une multitude des positions pour tous les gabarits. Bien sûr, le volume de coffre est légèrement en retrait par rapport à la version standard, puisque celui-ci oscille entre 528 et 1 567 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Il est également complété par un frunk à l’avant de 60 litres pour ranger notamment les câbles de recharge.

Le poste de conduite de l’Audi e-tron Sportback est très travaillé, avec des matériaux de qualité malgré quelques plastiques durs dont on se passerait bien. Les finitions sont quant à elles satisfaisantes, mais on déplore tout de même une certaine austérité très germanique. Seules quelques petites surpiqures rouges viennent apporter un peu de couleur dans ce poste de conduite très sobre. Celles-ci ne sont pas livrées de série, mais peuvent être choisies gratuitement sur les sièges sport en cuir et Dinamica.

Infodivertissement : des écrans à la pelle

Si l’extérieur change de manière visible, le poste de conduite de l’Audi Q8 e-tron Sportback reste quasiment inchangé par rapport à l’ancienne version. C’est la même chose pour l’écran tactile de 10,1 pouces qui prend place au centre de la planche de bord. Ce dernier intègre le sytème d’info-divertissent que nous avons déjà pu tester sur la version standard du SUV. Aucun changement n’est donc à signaler, puisque nous retrouvons les mêmes fonctionnalités, dont Apple CarPlay et Android Auto. Là encore, pas de mises à jour OTA à distance, uniquement proposées sur le Q4 e-tron.

Cet écran central est également associé à un grand combiné numérique de 12,3 pouces personnalisable et affichant toutes les données relatives à la conduite. Il est également possible d’opter pour un affichage tête-haute en option, ainsi que pour les rétroviseurs-caméras, moyennant un ajout de 1 910 euros sur la facture finale. Un accessoire plus gadget que réellement indispensable, qui n’apporte à vrai dire pas chose à la conduite, voire la complique dans certains cas. On apprécie en revanche la présence de nombreuses prises USB-C à l’avant et pour les passagers. Dommage que l’ergonomie globale soit un peu moyenne, même si l’info-divertissement est agréable à regarder et très réactif.

Aides à la conduite : un SUV bien équipé

En ce qui concerne les aides à la conduite, il n’y a pas vraiment de surprise puisque la dotation est identique à la version standard. Malgré le prix légèrement supérieur, l’Audi Q8 e-tron Sportback propose le même niveau d’équipements à finition égale. La version S Line, qui joue le rôle d’entrée de gamme est donc livrée de série avec la suspension adaptative pneumatique Sport, l’ouverture et le démarrage sans clé ou encore les feux à LED. De nombreuses aides à la conduite sont également incluses, quelle que soit la finition, dont le régulateur de vitesse et le pack Assistance Stationnement.

La conduite semi-autonome de niveau 2 est également de la partie, de série sur la finition Avus et en option sur la S-Line moyennant 2 550 euros. Ce système associe un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie. Nous n’avons malheureusement pas pu le tester durant notre essai, car ce dispositif ne fonctionnait pas aux Portugal, où nous avons effectué cette prise en mains. Nous n’hésiterons pas à vous en parler plus en détails lors d’un prochain essai qui nous permettra d’essayer cette technologie.

Planificateur d’itinéraire : un outil indispensable et complet

Parmi les nombreuses technologies livrées de série sur le SUV électrique, nous retrouvons également le planificateur d’itinéraire. Ce dernier est accessible depuis l’écran tactile de la voiture ou via l’application myAudi. Si nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de pouvoir le tester durant notre rapide prise en mains, ce dernier offre de nombreuses fonctionnalités très pratiques aux clients. En plus de calculer un itinéraire, il est également en mesure de rechercher automatiquement les meilleures bornes sur la route et d’afficher le rayon d’autonomie du véhicule. Régulièrement mis à jour, il intègre également de nombreuses informations, comme le prix ainsi que les options de paiement des bornes.

Pour anticiper au mieux la distance pouvant être parcourue sans recharger la batterie, le dispositif analyse en temps réel la conduite grâce à de nombreux capteurs, qui évaluent les accélérations, la topographie de la route ou encore la température extérieure. Associé à la navigation, ce système prend également en compte les limitations et les embouteillages à venir. À noter que ce planificateur d’itinéraire est associé au réseau de charge rapide Audi e-tron Charging Service présent dans tous les pays où Audi est commercialisé. Là encore, cette technologie devra faire l’essai d’un test plus approfondi, le temps nous ayant manqué durant cet essai.

Conduite : le confort avant tout

Comme sur la version standard que nous avons pu tester en parallèle, le Q8 e-tron Sportback ne fait pas évoluer sa conduite, alors qu’il conserve la plateforme MLB-Evo qu’il partage avec la version thermique du Q8. Deux niveaux de puissance sont proposés pour l’instant, à savoir 340 et 408 chevaux, tandis qu’une version S verra le jour un peu plus tard. Nous avons quant à lui pris le volant de la variante la plus perforante de la gamme actuellement, connue sous le nom de 55.

Celle-ci est livrée de série avec la transmission intégrale, comme la variante 50, la plus accessible du catalogue. Même chose pour la direction progressive, qui fait également partie de la dotation standard. De quoi rendre en théorie le SUV électrique plus dynamique. Ce qui est vrai lorsque le mode Sport est activé, puisque celui-ci joue également sur la réponse de l’accélérateur, qui délivre 664 Nm de couple immédiatement. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,6 secondes comme sur la version standard, pour une vitesse maximale bridée à 200 km/h.

Si la tenue de route est rassurante et la prise de roulis est présente mais maîtrisée, l’ensemble demeure un peu pataud dans les courbes, malgré sa ligne très dynamique et ses suspensions adaptatives légèrement raffermies. En réalité, l’Audi Q8 e-tron mise sur son confort plutôt que son dynamisme pour séduire, et ce malgré ses grandes jantes de 21 pouces. Idéal pour les longs trajets sur autoroute, le SUV électrique est bien isolé et présente peu de bruits de roulement ou d’air.

Comme chez Tesla, entre autres, il est également possible de rouler avec une seule pédale, ce qui peut s’avérer très pratique dans les embouteillages. D’autant plus qu’il est possible de choisir parmi plusieurs niveaux de régénération au freinage, via les palettes installées de chaque côté du volant. Six modes de conduite sont aussi disponibles, dont deux conçus pour la conduite tout-terrain, même si ce n’est pas la vocation première de ce Q8 e-tron. Cependant, nous avons pu le tester en off-road et juger de la bonne filtration des amortisseurs sur les cailloux et sur la terre.

Une consommation élevée

Comme sur la version standard que nous avons donc déjà pu tester juste avant, Audi a tenu à apporter pas mal de correction en ce qui concerne la batteries, afin de contrer les critiques au sujet de l’autonomie. C’est donc ainsi que la capacité de la version 50 est passée de 71 à 95 kWh bruts, tandis que celle de la variante 55 et du futur SQ8 e-tron passe de 95 à 114 kWh. Ce qui a évidemment un impact direct sur la distance pouvant être parcourue en une seule charge, qui est affichée à 552 kilomètres selon le cycle WLTP. Un chiffre en hausse de 32 % par rapport à l’ancienne version.

Sur le papier, c’est très intéressant, surtout quand on sait que les automobilistes cherchent avant tout une voiture possédant une grande autonomie, ce qui n’est en réalité pas indispensable. Car qui dit grosse batterie dit aussi consommation élevée. C’est justement le cas de notre modèle d’essai, qui tourne à 26,5 kWh aux 100 kilomètres en cycle mixte. Une valeur en légère baisse en ville, à 24,6 kWh en moyenne et qui flambe évidemment sur des parcours plus rapides, autour des 29,3 kWh/100 km. De son côté, Audi annonce une moyenne à 24,1 kWh en cycle mixte WLTP (en prenant en compte les pertes lors de la recharge) un brin optimiste au vu du poids élevé du véhicule, affiché à 2 585 kilos à vide.

À noter que l’Audi Q8 e-tron Sportback est livré de série avec un chargeur embarqué 11 kW en courant alternatif mais qu’il est aussi possible d’opter pour une puissance de 22 kW via une option facturée 1 950 euros. En courant continu, le SUV électrique peut encaisser jusqu’à 170 kW, ce qui lui permet de passer de 10 à 81 % en seulement 31 minutes. Ou même 28 minutes pour la version 50 quattro avec sa plus petite batterie

À noter qu’il est aussi compatible avec le réseau Audi Charging Service, qui donne accès à plus de 440 000 bornes en Europe, dont celles de Ionity. De plus, le véhicule est également compatible avec la fonctionnalité Plug & Charge, qui permet de se brancher sans avoir à s’identifier avec une carte.

Un tarif pas vraiment pour tout le monde

La version Sportback de l’Audi Q8 e-tron est un peu plus chère que le modèle standard, puisqu’elle débute à partir de 89 300 euros, contre 86 700 euros pour ce dernier. Une différence de prix qui n’est pas forcément justifiée, les deux variantes possédant les mêmes caractéristiques techniques mais également une dotation identique. La finition S-Line commence à partir de 97 800 euros, toujours avec la motorisation 55 de 340 chevaux et la batterie de 95 kWh offrant une autonomie de 468 kilomètres. Si vous souhaitez opter pour la version 55 de notre essai, qui développe 408 chevaux et peut parcourir jusqu’à 552 kilomètres, le ticket d’entrée passe à 98 800 euros. Il atteint les 107 300 euros en finition Avus.

Dans tous les cas, le SUV électrique n’est pas éligible au bonus écologique, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros. Avec son positionnement très haut de gamme, celui-ci rivalise notamment avec le Tesla Model X, affiché à partir de 111 990 euros et qui revendique 625 kilomètres d’autonomie. L’Audi Q8 e-tron chasse aussi sur les terres du Mercedes EQE SUV, qui coûte 93 150 euros et qui peut parcourir jusqu’à 568 kilomètres en une seule charge. Le nouveau BMW iX est aussi un rival de choix pour notre modèle d’essai, avec son prix de 84 200 euros et ses 426 kilomètres WLTP. Le Volvo EX90 sera aussi un rival redoutable pour le Q8 e-tron.

La différence entre la finition S-Line et Avus est de 8 500 euros, quelle que soit la motorisation choisie. Un écart qui peut sembler important, mais cette dernière est tout de même nettement mieux dotée que la première. Elle inclut notamment les sièges avant réglables électriquement avec fonction mémoire et chauffants, la climatisation automatique 4 zones, ainsi que le pack Assistance Route qui comprend la conduite autonome de niveau 2.