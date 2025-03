Ford baisse le prix de sa voiture électrique la plus intéressante face au Tesla Model Y, mais attention aux petites lignes

Ford vient d’annoncer une forte baisse des prix pour ses deux voitures électriques en Europe, les Explorer et Capri. Une très bonne nouvelle qui permet de mieux concurrencer le Tesla Model Y. Mais attention, car la baisse de prix ne concerne qu’une seule version.

Ford Explorer // Source : Ford

Ford revoit sa copie. Et cette fois, ce n’est pas un simple ajustement. En abaissant significativement le prix de son SUV 100 % électrique Explorer – désormais proposé à partir de 39 990 euros (en version petite batterie 52 kWh avec 378 km d’autonomie), contre 43 900 euros auparavant – la marque américaine fait un pas important vers un positionnement plus cohérent… et surtout plus concurrentiel.

Il faut dire que le Explorer ne manquait pas d’atouts lors de sa présentation. Confortable, spacieux, bien équipé, avec une vraie qualité perçue et un gabarit taillé pour l’Europe (4,47 m de long), ce cousin du Volkswagen ID.4 avait tout pour séduire. Sauf son prix, un peu trop ambitieux pour convaincre les acheteurs face à un Tesla Model Y moins cher à prestations équivalentes.

Avec ce repositionnement annoncé par le biais d’un communiqué de presse, l’Explorer devient immédiatement plus pertinent. Non seulement son tarif de départ est inférieur à celui du Model Y Propulsion (42 990 euros au moment d’écrire ces lignes), mais Ford offre une dotation technologique toujours aussi riche : grand écran orientable de 15 pouces, logiciel fluide, conduite semi-autonome de niveau 2, sans oublier un habitacle moins simpliste que chez Tesla.

Une bonne nouvelle qui cache une mauvaise nouvelle

Attention toutefois : la version à grande batterie 77 kWh (Extended Range) avec 602 km d’autonomie WLTP démarre à 46 900 euros en version propulsion, et 53 900 euros en version à transmission intégrale avec 566 km d’autonomie (79 kWh). Malheureusement, il n’y a pas de baisse de prix sur ces modèles. La pompe à chaleur reste en option quelque soit la version, facturée 1 150 euros, ce qui est dommage.

Ford Explorer // Source : Ford

En parallèle, Ford annonce aussi une baisse identique de 3 910 euros sur le Capri, autre SUV électrique au look plus sportif, qui démarre à 42 490 euros au lieu de 46 400 euros.

Les deux modèles bénéficieront également de nouvelles finitions (Style et Select), de packs Confort inédits, et d’une gamme simplifiée pour mieux coller aux attentes européennes.

Ford annonce que cette « restructuration de la gamme et du contenu des équipements pour l’année modèle 2025.75 entrera en production à partir du 26 mai 2025« . Les nouveaux prix sont déjà disponibles à la commande. Voici la liste des changements :

Nouvelles finitions : Introduction des finitions Style et Select en remplacement de la finition Explorer existante.

Introduction des finitions Style et Select en remplacement de la finition Explorer existante. Nouveaux packs d’options : Lancement des packs Confort et Confort AGR pour améliorer le confort et l’ergonomie.

Lancement des packs Confort et Confort AGR pour améliorer le confort et l’ergonomie. Pack Hiver : Introduction d’un Pack Hiver (disponible à la commande à partir d’août 2025, production à partir d’octobre 2025)

Introduction d’un Pack Hiver (disponible à la commande à partir d’août 2025, production à partir d’octobre 2025) Nouvelle couleur de série : La peinture métallisée Premium Rouge Lucid devient la couleur gratuite de série sur toute la gamme, en remplacement du Bleu Arctic.

La peinture métallisée Premium Rouge Lucid devient la couleur gratuite de série sur toute la gamme, en remplacement du Bleu Arctic. Système audio B&O en option : Le système audio B&O n’est plus de série et devient une option sur les finitions Select et Pack Premium.

Le système audio B&O n’est plus de série et devient une option sur les finitions Select et Pack Premium. Option pneus toutes saisons : Augmentation de 200 € du prix de l’option pneus toutes saisons qui est également désormais compatible avec le Pack Premium (jantes alliage 19″).