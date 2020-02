xCloud sur votre Galaxy S20 ? Samsung et Microsoft s’associent sur le cloud gaming

Samsung tenait hier sa conférence Unpacked à San Francisco, l'occasion pour le géant coréen de présenter ses nouveaux flagships : les très attendus Galaxy S20 et Galaxy Z Flip, mais aussi de dévoiler un partenariat intrigant avec Microsoft sur le cloud gaming. Et si l'initiative xCloud de Microsoft avait trouvé de parfaits compagnons de jeu chez Samsung ?

Partenaires depuis quelques temps déjà, par exemple dans le cadre de l’application Votre téléphone, qui arbore quelques fonctionnalités particulières avec les terminaux du géant coréen, Samsung et Microsoft ont l’intention de renforcer un peu plus leurs liens… cette fois sur le terrain du cloud gaming. Durant sa conférence Unpacked, tenue hier à San Francisco (Californie), le numéro 1 du smartphone a confirmé son association avec Microsoft pour lancer un service de cloud gaming sous l’égide Xbox. Comme l’indique The Verge, cette annonce sous-entend l’apparition dans un avenir proche du service xCloud de Microsoft sur les smartphones de Samsung.

Notons que si cette annonce fait du bruit en ce mois de février, elle était attendue : Microsoft et Samsung avaient effectivement déjà indiqué, il y a plus d’un an, qu’ils seraient partenaires sur ce marché pour rivaliser entre autre avec Google et son offre, désormais connue sous le nom de Stadia.

Le « début d’un partenariat avec Xbox », explique Samsung

« C’est juste le début de notre partenariat gaming avec Xbox », a notamment commenté David S. Park, responsable du marketing de Samsung aux Etats-Unis. « Samsung et Xbox partagent la même vision qui consiste à apporter de superbes expériences de jeu aux joueurs mobiles à travers le monde », a-t-il ajouté, tout en pointant l’importance de la 5G sur ce secteur. « Avec notre port-folio d’appareils compatibles 5G et la richesse de l’histoire de Microsoft sur le gaming, nous travaillons étroitement pour créer une expérience premium de jeu en streaming depuis le cloud. Vous en saurez plus plus tard cette année », a-t-il conclu.

Du côté de Microsoft, contacté par The Verge, les déclarations sont semblables, même si la firme attire plus l’attention sur son service xCloud. « Nous avons reçu des commentaires positifs de la part des participants à l’avant-première de notre projet xCloud, qui l’ont testé sur une série d’appareils Galaxy, et la situation ne fera que s’améliorer à mesure que nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec Samsung pour affiner l’expérience », a pour sa part commenté Kareem Choudhryn, responsable de l’initative xCloud chez Microsoft, dans un communiqué adressé au média. « C’est une période passionnante pour travailler sur le projet xCloud, et nous sommes impatients de partager davantage d’informations sur notre travail avec Samsung plus tard cette année ».

Rappelons que les amateurs de jeu en streaming détenteurs de mobiles Samsung haut de gamme peuvent d’ores et déjà se tourner vers le service PlayGalaxy Link, disponible en bêta depuis quelques mois sur certains appareils. Microsoft doit pour sa part lancer pour de bon xCloud en cours d’année 2020. Pour l’heure, le service reste en bêta ouverte.