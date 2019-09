Samsung lance la bêta de son projet PlayGalaxy Link qui promet de faire tourner vos jeux PC sur votre Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10+.

Nous avons d’ores et déjà testé les Samsung Galaxy Note 10 et Galaxy Note 10+. Orientés productivité, ils sont évidemment bourrés de fonctionnalités en tout genre. Cependant, il y en a une que nous n’avons pas encore pu vraiment découvrir : PlayGalaxy Link. Il s’agit d’un projet de la marque sud-coréenne visant à faire tourner vos jeux PC sur votre smartphone.

Jusqu’ici, seule une vidéo promotionnelle publiée par Samsung montrait le fonctionnement du PlayGalaxy Link. Et encore ce n’était qu’un bref aperçu. C’était au moins l’occasion de voir qu’une manette aux fortes inspirations de Nintendo Switch était prévue en guise d’accessoires et que l’objectif du projet était de streamer les jeux PC sur le Galaxy Note 10 en peer to peer.

L’initiative de Samsung prend désormais un peu plus forme depuis la mise en ligne d’un site dédié à la bêta de PlayGalaxy Link. La plateforme livre ainsi un peu plus d’informations. « Pour connecter votre PC à votre smartphone, installer le logiciel sur votre PC et l’application sur votre smartphone », lit-on parmi les consignes.

Bêta aux États-Unis et en Corée du Sud

La configuration minimum requise sur ordinateur est la suivante :

Windows 10

GPU : Nvidia GTX 1060 / AMD Radeon RX 550 ou plus

CPU : Intel Core i5 ou plus

8 Go de RAM DDR4

Hélas, la bêta de PlayGalaxy Link n’est disponible qu’en Corée du Sud et aux États-Unis. Espérons que Samsung déploiera son initiative à davantage de pays.

On notera d’ailleurs que ce projet s’inscrit dans une période fastueuse pour le jeu vidéo en streaming. On pense évidemment à Google Stadia ou GeForce Now sur Android… et un peu moins à Apple Arcade.