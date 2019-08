Nvidia profite de l’ouverture de la Gamescom pour faire des annonces autour de son service de cloud gaming : GeForce Now.

Quelques jours avant l’IFA, l’Allemagne connait un autre salon d’importance avec l’ouverture de la Gamescom à Cologne, l’un des événements jeu vidéo important de l’année. C’est à cette occasion que Google a dévoilé le line-up de lancement de Stadia, et que Nvidia a décidé de faire des annonces autour de GeForce Now.

Bientôt sur smartphone

Pour rappel, le fabricant de puces graphiques propose aussi un service de cloud gaming, GeForce Now, pour le moment en beta et disponible sur PC, Mac et Shield TV.

Nvidia annonce à ce titre que Android sera la prochaine plateforme visée par le service, et en particulier les smartphones. La marque précise que les prochains fleurons de Samsung et Nvidia seront les premiers concernés. Il sera conseillé de connecter une manette en Bluetooth à son smartphone, sans quoi certains jeux seront injouables.

Pour rappel, l’avantage de l’offre GeForce Now est de ne pas obliger au rachat de jeux, puisque le joueur connecte ses comptes Steam ou Battle.net pour jouer à sa ludothèque déjà acquise. Pour fonctionner, le service demande un accès à 50 Mbit/s et Nvidia ne précise pas s’il sera question de jouer en 4G/5G ou seulement en Wi-Fi.

Cap sur les GeForce RTX

Les serveurs de Nvidia sont pour le moment basés sur les technologies GeForce GTX de génération précédente. La marque annonce que son service va progressivement basculer vers des puces graphiques RTX compatibles avec le ray tracing. L’Allemagne et la Californie seront les premiers concernés, mais les autres régions devraient y avoir accès petit à petit.

Nvidia n’a pas précisé le temps de déploiement ni quand le service GeForce Now serait prêt à sortir de beta. Les services concurrents Microsoft xCloud et Google Stadia sont prévus pour la fin de l’année.