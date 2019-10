Le service Microsoft xCloud a ouvert son programme de test public. Les premiers retours des joueurs sont plutôt bon pour le moment.

Après plusieurs mois d’attente, Microsoft lance son programme de test pour xCloud, le service de cloud gaming de la firme. Comme l’annonce le révélait en septembre, le service est disponible pour le moment au Royaume-Uni, en Corée du Sud et aux États-Unis. Pour la France il faudra encore se montrer patient, même si le pays est bien prévu.

Proud of the #ProjectxCloud team for launching the public preview – it’s an exciting time at Xbox. Invitations are rolling out now and will continue over the coming weeks. We’re excited for all of you to help shape the future of game streaming.

— Phil Spencer (@XboxP3) October 14, 2019