Meilleurs débits et temps de latence : le Xbox Cloud Gaming va enfin s’améliorer sur ces points cruciaux

Microsoft fait face à une concurrence sérieuse dans le domaine du cloud gaming. L’entreprise ne compte pas se laisser distancer et entend bien améliorer son propre service pour le rendre plus attrayant et performant.

Frandroid

Lancé il y a plusieurs années, le Xbox Cloud Gaming est devenu un élément central de la stratégie de Microsoft pour sa division jeux vidéo, au point de donner moins d’importance à ses propres consoles. Soutenu par un Game Pass au catalogue bien fourni, le service accuse toutefois un certain retard par rapport à la concurrence, notamment Nvidia avec GeForce Now. Cependant, les choses pourraient évoluer rapidement.

Selon Tom Warren pour The Verge (article payant), le géant de Redmond serait en train d’améliorer ses infrastructures pour offrir de meilleurs débits aux joueurs. La qualité du streaming devrait ainsi être mécaniquement améliorée, permettant à Microsoft de se hisser au niveau de Nvidia, qui propose généralement de meilleures prestations.

Toutefois, pas de 4K à l’horizon. D’après Warren, le Xbox Cloud Gaming pourrait bien rester coincé en 1080p pour l’instant. Si certains ne le regretteront pas, puisque la Full HD suffit amplement sur de nombreux appareils visés par Microsoft, tels que les smartphones, ceux habitués aux écrans de plus grande résolution continueront probablement à grincer des dents.

Entre qualité et résolution, le géant américain semble avoir choisi la première. Les joueurs qui cherchent à streamer leurs parties en 4K pourront continuer à se tourner vers GeForce Now, qui propose cette option depuis 2022 avec son forfait Ultime pour 21,99 euros par mois. Et bonne nouvelle, le Game Pass y est présent depuis l’année dernière. La facture reste cependant très salée, et le jour où Microsoft rattrapera Nvidia sur ce point sera plus que bienvenu.

L’héritage de Google Stadia pour améliorer la latence

Tom Warren nous a également rappelé l’existence du projet Sebile, la prochaine manette de Microsoft que la rédaction de Frandroid vous dévoilait en septembre 2023. Celle-ci pourrait bénéficier, entre autres, d’une connexion directe au cloud en Wi-Fi, à l’instar de la manette de Google pour feu-Stadia.

Il s’agit là d’une bonne idée pour améliorer les temps de latence entre les commandes des joueurs et leurs actions en jeu, surtout si Microsoft continue à améliorer ses serveurs. Cela pourrait aussi permettre de s’affranchir de la laborieuse connexion Bluetooth entre les différents appareils depuis lesquels les joueurs veulent lancer leurs parties. Mais aussi de lancer le Xbox Cloud Gaming sur ceux n’ayant pas de connectivité Bluetooth, notamment certaines smart TV.

Le cloud gaming semble donc bien remis au centre de l’attention dans l’écosystème Xbox. Avec la sortie sur le service de Call of Duty : Black Ops 6 et la possibilité d’y jouer à des jeux hors Game Pass, on peut dire que les joueurs seront bien choyés dans les semaines à venir.