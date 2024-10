Le Xbox Cloud Gaming va franchir une étape importante : la possibilité de jouer à ses jeux hors Game Pass

Microsoft s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa stratégie cloud gaming. Après des années d’attente, les joueurs vont enfin pouvoir streamer les jeux qu’ils ont achetés, en plus de ceux du Game Pass.

Microsoft s’apprête à tenir une promesse de longue date : permettre aux joueurs de streamer leurs jeux Xbox achetés, au-delà du catalogue Game Pass.

Selon des informations rapportées par The Verge, Microsoft se prépare à déployer une fonctionnalité tant attendue pour son service Xbox Cloud Gaming.

Dès novembre, les Xbox Insiders auront la possibilité de tester le streaming de jeux achetés en dehors du Xbox Game Pass.

Une promesse enfin tenue

Depuis l’annonce du Project xCloud, il y a plusieurs années, Microsoft n’a cessé de promettre que les joueurs pourraient un jour streamer les jeux de leur bibliothèque personnelle. Jusqu’à présent, le service de cloud gaming de Xbox était limité aux titres disponibles dans le Game Pass, une restriction qui, bien que déjà impressionnante, laissait de nombreux joueurs sur leur faim.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Microsoft fait un pas de géant vers la réalisation de sa vision d’un gaming véritablement sans frontières.

Cela met Microsoft en concurrence frontale avec Nvidia, et son GeForce Now, qui permet déjà de jouer à son catalogue Xbox, mais aussi Steam et Battle.net.

