Samsung Galaxy Watch 3 : la montre connectée a déjà été prise en main en vidéo

Alors que la Galaxy Watch 3 doit être présentée la semaine prochaine, la montre connectée de Samsung se dévoile déjà dans une prise en main sur YouTube. Par ailleurs, de nouvelles fuites permettent d'en savoir plus sur son design et ses caractéristiques.

Samsung l’a confirmé à demi-mot ce lundi, la Galaxy Watch 3 devrait faire partie des produits annoncés le 5 août prochain par le constructeur coréen, tout comme les tablettes Galaxy Tab S7, les Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2 et les écouteurs Galaxy Buds Live. Cependant, à une semaine de la présentation officielle de la montre connectée, il n’y a plus de grands mystères à propos de l’appareil.

En effet, coup sur coup, ce sont une prise en main en vidéo et une importante fuite du design et des caractéristiques de la Galaxy Watch 3 qui ont été publiées ces derniers jours. Vendredi, la chaîne YouTube TechTalkTV a mis en ligne une vidéo de trois minutes permettant de découvrir une prise en main de la prochaine montre de Samsung.

Cette vidéo, obtenue grâce à l’un des abonnés de la chaîne, illustre la configuration de la montre connectée, mais permet également de découvrir la lunette rotative en action. Pour rappel, la Galaxy Watch 3 reprendra ce concept d’interaction déjà utilisé sur la première Galaxy Watch, mais abandonné sur les modèles Active et Active 2. On peut également voir la montre de Samsung, dans son format 41 mm, à côté des précédentes montres du constructeur, la Galaxy Watch Active 2 et la première Galaxy Watch.

De nombreuses caractéristiques dévoilées avant l’heure

Parallèlement à cette prise en main vidéo, la Samsung Galaxy Watch 3 a fait l’objet d’une importante fuite sur WinFuture. Le journaliste Roland Quandt a publié l’ensemble des caractéristiques de la montre de Samsung, ainsi que certaines images de rendu, aussi bien en format 41 mm qu’en 45 mm.

D’après les informations du site allemand, la montre de Samsung devrait donc être disponible en deux formats :

41 mm avec écran de 1,2 pouce et batterie de 247 mAh

45 mm avec écran de 1,4 pouce et batterie de 340 mAh

Dans les deux cas, l’écran afficherait une définition de 360 x 360 pixels. On retrouverait à l’intérieur une puce Samsung Exynos 9110 accompagnée de 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, ainsi que le support du Wi-Fi et du Bluetooth. Samsung aurait également prévu certaines déclinaisons 4G pour rendre les montres plus autonomes et fonctionnelles sans connexion avec un smartphone. Toujours selon WinFuture, la Samsung Galaxy Watch 3 serait équipée d’un GPS et permettrait le suivi de 39 sports différents. Elle intégrerait également un suivi du sommeil, du rythme cardiaque et pourrait être utilisée comme électrocardiogramme.

La Samsung Galaxy Watch 3 devrait être présentée le 5 août prochain par le constructeur coréen. Les dernières interrogations à son sujet concernent sa date de disponibilité et son prix. Pour rappel, la Galaxy Watch Active 2, présentée l’an dernier, était disponible à 299 euros pour le petit modèle et à 319 euros pour le plus gros.