Samsung Galaxy Watch 3 : les contrôles gestuels se montrent dans l’application officielle

À un peu plus d'une semaine de l'annonce attendue de la Galaxy Watch 3, Samsung a mis en ligne l'application permettant de contrôler la montre depuis son smartphone. De quoi découvrir plusieurs contrôles gestuels qui devraient être permis par la montre.

C’est la semaine prochaine, le mercredi 5 août plus précisément, que Samsung devrait présenter officielle ses nouveaux appareils. Au menu, le constructeur devrait dévoiler ses Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra, mais également ses nouvelles tablettes ainsi que son Galaxy Fold 2. Ce serait également à cette date que Samsung annoncerait sa nouvelle montre, la Samsung Galaxy Watch 3.

On a déjà pu découvrir la prochaine montre de Samsung grâce à des fuites de caractéristiques et de rendus présentés comme officiels. Désormais, ce sont au tour de ses gestes de faire l’objet de leaks. En effet, comme l’indique le site XDA Developers, Samsung a publié son application Galaxy Watch 3 Plugin qui permettra de gérer la montre connectée depuis l’application Galaxy Wearable. Au sein de cette application, le site spécialisé dans l’actualité d’Android a découvert des gestes permettant de contrôler la montre.

Le geste pour refuser un appel Le geste pour prendre un appel ou une capture d’écran

En effet, deux animations illustrent les gestes pour répondre à un appel ou pour l’ignorer. Pour prendre un appel directement depuis sa montre, à l’aide du microphone et du haut-parleur intégré à la Galaxy Watch 3, il suffira ainsi de serrer le poing puis de le desserrer. Pour le refuser, il faudra faire pivoter le poignet. Le geste consistant à serrer puis desserrer le poing servira également à prendre une capture d’écran de la montre. Un geste plus pratique que celui consistant à appuyer sur le bouton inférieur puis à glisser vers la gauche comme c’était le cas sur les précédentes montres.

Une détection de chute et de nouveaux cadrans

Parmi les autres nouveautés signalées dans l’application Galaxy Watch 3 Plugin, XDA Developers note la présence d’une détection de chute. Une fonctionnalité qui, lorsque la montre détecte que vous tombez, la fera sonner pendant 60 secondes. Au terme de ce délai, elle enverra un message avec votre géolocalisation et un enregistrement sonore de cinq secondes à votre contact d’urgence. Enfin, la dernière fonctionnalité n’est autre que les différents cadrans qui seront disponibles pour la future Galaxy Watch 3, présents au nombre de 47.

La nouvelle Samsung Galaxy Watch 3 devrait être présentée le 5 août prochain. Elle reprendrait en grande partie le design de la Galaxy Watch première du nom, lancée en 2018, avec une lunette rotative pour naviguer dans l’interface. Elle devrait être équipée d’un GPS, d’une compatibilité 4G, de 8 Go de stockage et 1 Go de RAM, d’un lecteur de rythme cardiaque et d’un électrocardiogramme.